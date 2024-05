Empoli per la pace, a La San Paolo Libri & Persone si presenta 'Don Lorenzo Milani, l‘esilio di Barbiana'

Proseguono le iniziative del comitato ‘Empoli per la pace’. La prossima è in programma sabato alle 18 in collaborazione con la San Paolo libri e persone. Presso la libreria nel centro di Empoli, sarà presentato il libro “Don Lorenzo Milani, l‘esilio di Barbiana” alla presenza dell’autore, Michele Gesualdi, di Emanuele Rossi, costituzionalista membro del comitato del centenario e di Sandra Gesualdi, giornalista vicepresidente della fondazione Don Milani. Paola Sani, del nostro comitato, coordinerà la serata.

Come si legge nella presentazione della San Paolo, si tratta di “un libro straordinario e commovente in cui Gesualdi, che ha vissuto in casa con don Lorenzo tutto il periodo di Barbiana, apre il suo cuore e ci svela il vero volto di don Milani: un prete, un maestro, un uomo, un padre che ha fatto del suo sacerdozio un dono ai poveri più poveri”.