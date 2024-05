Giro d’Italia a Lucca, vetrine in rosa e gadget ufficiali della corsa

Entrano nel vivo e crescono ogni giorno gli eventi e le iniziative correlate alla 5° Tappa del Giro d’Italia 2024, che arriverà a Lucca mercoledì 8 maggio dopo 39 anni di assenza, grazie alla proficua collaborazione tra amministrazione comunale e RCS. Un momento sportivo significativo e attesissimo, accompagnato da iniziative che coinvolgeranno tutta la città grazie all’entusiasmo di associazioni sportive, enti del territorio e privati che sostengono e supportano con grande dinamismo il ritorno della mitica Corsa Rosa in città.

Anche le attività commerciali del territorio saranno protagoniste, grazie ad una iniziativa fortemente voluta dall’assessorato al commercio e alle attività produttive, che invita ufficialmente i negozi del centro storico e non solo ad allestire nei giorni antecedenti alla tappa e nel giorno del passaggio della corsa una vetrina… in rosa. Un’idea che mira quindi a coinvolgere anche le attività commerciali nella grande festa che attende la città, celebrando così insieme il ritorno della più importante manifestazione ciclistica a livello nazionale.

Le attività che intendono partecipare hanno massima libertà nell’allestimento della propria vetrina, che dovrà essere però contraddistinta da elementi rosa oppure richiamanti lo sport del ciclismo. I titolari o i responsabili dei negozi che vorranno mettersi in gioco e partecipare possono già da domani (giovedì 2 maggio) ritirare l’adesivo ufficiale del Giro d’Italia presso l’ufficio turismo del Comune di Lucca a Palazzo Santini, ricevendo inoltre il kit ufficiale della corsa con i gadget brandizzati che potranno essere esposti o indossati dal personale dell’attività.

Si ricorda inoltre che il giorno antecedente alla tappa, martedì 7 maggio, è in programma uno speciale evento con posti limitati all’Antico Caffè delle Mura, che ha collaborato con l’amministrazione comunale per proporre a cittadini ed appassionati una serata in cui lo sport ed i grandi valori del ciclismo saranno protagonisti, con ospiti d’eccezione e tante sorprese. La Cena Rosa prevede servizio a buffet a partire dalle ore 20 ed è richiesto un dress code con almeno un elemento, appunto, rosa. Il prezzo sarà di € 25,00 a persona ed a tutti i partecipanti verrà regalato un gadget ufficiale del Giro d’Italia. Durante la serata saranno presenti nomi importanti del ciclismo locale e nazionale e per effettuare la propria prenotazione è sufficiente chiamare il numero di telefono 0583 1383552.

Tutte le iniziative legate al ritorno del Giro d’Italia saranno comunicate tramite i canali ufficiali dell’amministrazione comunale, mentre il programma completo è disponibile al seguente link: https://turismo.lucca.it/giro-ditalia

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa