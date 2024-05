Italia Liberale e Popolare Toscana appoggia la candidatura di Alessandro Scipioni come sindaco di Vinci.

Appoggiamo convintamente Scipioni – afferma Luca Radice di Lib Pop Toscana – in quanto riteniamo che sia il candidato migliore per un territorio importante che deve essere valorizzato al massimo. La competenza e l'esperienza di Scipioni non sono in discussione, così come la sua profonda conoscenza del territorio, e questo lo rende la persona giusta al momento giusto.

Oggi Vinci presenta delle problematiche importanti che debbono essere affrontate nel merito senza alcun paradigma ideologico. Turismo, sicurezza e innovazione tecnologica – continua Radice – dovrebbero essere i settori principali per valorizzare Vinci che ha tutte le carte in regola per essere uno dei Comuni più belli e visitati della Toscana. E' doveroso domandarsi come mai ancora ciò non sia avvenuto ma, soprattutto, è necessario porsi come obiettivo un deciso cambio di passo.

Esiste un grande potenziale umano, sociale ed economico – prosegue Radice – che deve essere sfruttato al massimo e per adesso dobbiamo registrare che ciò non è stato fatto. Per questo, occorre rilanciare il ruolo fondamentale dell'amministrazione con persone capaci serie e concrete. Serve un'amministrazione proattiva che sappia valorizzare i propri talenti e che renda Vinci attrattivo per imprese, cittadini e turisti così da garantire un sempre più importante sviluppo del territorio, nel solco del pragmatismo e della concretezza. Italia Liberale e Popolare Toscana ritiene che Alessandro Scipioni sia la persona giusta per governare questo bellissimo e troppo sottovalutato territorio.

Luca Radice

Italia Liberale e Popolare Toscana