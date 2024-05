La campagna del PD di Castelfiorentino entra nel vivo a sostegno della candidata Francesca Giannì

La campagna del Partito Democratico di Castelfiorentino a sostegno della Candidata Sindaca Francesca Giannì per le prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno entra nel vivo.

Numerose le iniziative di prossimità già in agenda: si comincia già da giovedì 2 maggio. A queste si aggiungeranno altre iniziative specifiche nelle frazioni e ulteriori incontri di approfondimento del programma elettorale.

“Con il nostro progetto per la Castelfiorentino città da vivere abbiamo messo la partecipazione al primo posto”, commenta la candidata Sindaca Francesca Giannì, “il confronto ci viene naturale e l’andare strada per strada, casa per casa non si esaurirà con la campagna elettorale, ma punta a divenire un vero e proprio metodo di lavoro. Sono orgogliosa delle candidate e dei candidati espressione del PD castellano, che in prima persona rappresentano la visione della città che vogliamo”.

A Francesca Giannì si aggiunge Gabriele Romei, segretario del Pd cittadino, che dichiara: “la squadra del PD è pronta e ha voglia di spendersi al meglio per la nostra comunità. Oltre a me ci sono infatti altre 15 persone, donne e uomini che aiuteranno a raccogliere ancora più stimoli dai castellani letteralmente in ogni parte del paese. Desidero ringraziarli sin d’ora perché so che non si risparmieranno di qui alle elezioni, ma anche dopo che il momento elettorale sarà passato. Infatti insieme a Ilaria Angiolini, Enea Beshaj, Silvia Callaioli, Silvano Comanducci, Fabrizio Corsi, Caterina Dani, Daniele Di Lucia, Federico Fioravanti, Marta Longaresi, Eleonora Morreale, Chiara Niccoli, Giulia Sireci, Fabio Tinti, Rosanna Ulivieri e Yazid Zenarti faremo di Castelfiorentino una città per vivere”.

Queste le iniziative già in programma nelle prossime settimane di maggio (elenco in aggiornamento):

Giovedì 2 maggio ore 18.00 – Palazzo a L di Via Togliatti

Venerdì 3 maggio ore 18.00 – Piazza delle Fiascaie

Martedì 7 maggio ore 17.00 – Panchine all’incrocio tra via Masini e via Galvani

Giovedì 9 maggio ore 18.00 – Palazzi Marroni in via Sacco e Vanzetti

Venerdì 10 maggio ore 18.00 – Via Martiri delle Fosse Ardeatine

Lunedì 13 maggio ore 18.00 – Piazza Cherubini

Mercoledì 15 maggio ore 18.00 – Quartiere Ex Balli

Giovedì 16 maggio ore 18.00 – Giardini di viale Potente

Giovedì 16 maggio ore 19.00 – Quartiere San Martino

Lunedì 20 maggio ore 18.00 – La nave in via Sant’Antonio

Martedì 21 maggio ore 18.00 – Porticciola, via Marx

Mercoledì 22 maggio ore 18.00 – Palazzi celesti in via Ballerini

Martedì 28 maggio ore 18.00 – Piazza delle stanze operaie

Mercoledì 29 Maggio ore 18.00 – Piazza Grandi

Giovedì 30 maggio ore 18.00 – Parco dei filosofi dietro Palagilardetti

Martedì 4 giugno ore 18.00 – Via Lucardese

