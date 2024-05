Primo Maggio, Sabatino (Pd Pisa): "Necessario affrontare crisi del distretto del Cuoio "

"Di fronte a un Governo nazionale assente dobbiamo fare la nostra parte: è necessario affrontare le tante difficoltà economiche e sociali che questo territorio, lavoratrici e lavoratori, ma anche imprese e contoterzisti stanno vivendo. La crisi del Distretto del Cuoio è sotto gli occhi di tutti ed è una questione non più rimandabile". Così il segretario provinciale del Pd pisano, Oreste Sabatino, oggi a San Miniato durante le celebrazioni del Primo maggio.

"Ho chiesto al presidente della Regione Eugenio Giani, raccogliendo l'invito dei sindaci e dei candidati a sindaco del Comprensorio del Cuoio e delle categorie economiche e sociali, di convocare il tavolo di Distretto e il tavolo di crisi per la moda, per affrontare la crisi del settore, coinvolgendo il Governo che deve battere un colpo e decidersi a fare la propria parte. La salvaguardia dei posti di lavoro e delle attività produttive resta una priorità e ci batteremo ad ogni livello per questo territorio così importante e centrale per la Provincia ma anche per tutta la Toscana".