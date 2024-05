Uomo si trafigge con tondino di ferro in una coscia

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle ore 1:10 nel comune di San Casciano in Val di Pesa in Via San Piero di Sotto, per il soccorso ad un uomo trafitto da un tondino di ferro in una coscia, che si trovava nel parco di una villa dove era in corso una festa.

I Vigili del fuoco, hanno provveduto ad effettuare il taglio del tondino in ferro con le cesoie, liberando così l’uomo da terra e affidato al personale sanitario che lo ha trasportato al pronto soccorso per la successiva rimozione assistita.