A ottobre le elezioni del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Con il decreto di indizione del 4 aprile si è dato avvio al procedimento elettorale per il rinnovo dell’assemblea del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno da cui emergerà anche il nuovo presidente. Le elezioni in programma da martedì 1 a sabato 5 ottobre rappresentano un momento importante per l’ente: i consorziati sono infatti chiamati a scegliere la squadra che guiderà il Consorzio nel prossimo quinquennio, raccogliendo sfide cruciali per il futuro del territorio dal punto di vista del rischio idraulico che ambientale e delle emergenti necessità irrigue.

Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, come gli altri cinque consorzi di bonifica della Toscana, va al voto per eleggere 15 membri dell’assemblea, il 53% dei componenti; i restanti 13 vengono nominati dal consiglio delle autonomie locali (12) e dalla Regione Toscana (1). Ai membri dell’assemblea, che restano in carica per 5 anni, non spetta alcun compenso; tra questi viene proclamato, nel corso della prima assemblea, il Presidente.

Il secondo passaggio è stata poi la pubblicazione del 29 aprile dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto sul sito del Consorzio, sul sito www.bonificalvoto.toscana.it e in consultazione presso gli uffici di ciascuno dei 62 comuni ricompresi in tutto o in parte nel Comprensorio di Bonifica 3, ovvero il Medio Valdarno. In queso modo tutti i Consorziati possono verificare la propria posizione e, in caso di ravvisato errore, fino al 15 maggio 2024, gli interessati presentare reclami e richieste di rettifica, con apposita modulistica, al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Successivamente il Presidente provvederà a valutare le richieste pervenute e ad adottare l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, che costituisce il titolo per prendere parte alle elezioni.

Da martedì 1 ottobre a sabato 5 ottobre, con orario 9-19, si potrà votare in numerosi seggi in tutte le zone del Comprensorio: nelle sedi consortili per più giorni e in molti dei Comuni del comprensorio nei quali però sarà possibile votare solo il 5 ottobre dalle 9 alle 19. Gli elettori possono votare in uno qualsiasi dei seggi elettorali, indipendentemente da dove si trovino gli immobili per i quali viene pagato il contributo consortile.

Sul sito del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno è stata creata una sezione dedicata alle Elezioni 2024 dove sono riportati tutti gli atti, i documenti e le informazioni utili per il voto. Per informazioni e aggiornamenti sulle elezioni consortili di tutti i Consorzi di Bonifica toscani è disponibile anche il sito www.bonificalvoto.toscana.it

Fonte: Ufficio Stampa