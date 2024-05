Approvato il bilancio consuntivo di Altopascio, quasi 2 milioni di euro di avanzo

Approvato il bilancio consuntivo di Altopascio, di circa 20 milioni di euro e un avanzo di amministrazione, al netto delle risorse accantonate, di circa 6 milioni di euro da spendere sul territorio, tra cultura, eventi, sociale, scuola e lavori in genere. L’approvazione è arrivata in consiglio comunale lo scorso 30 aprile.

Un avanzo consistente, che ha permesso all’amministrazione D’Ambrosio di procedere con la prima sostanziosa variazione del 2024, compresa l’applicazione dell’avanzo, che andrà a coprire moltissimi interventi in tutti i settori dell’Ente: dal sociale alla scuola, dai grandi investimenti per le opere pubbliche e lavori in genere, al personale, dagli eventi, manifestazioni culturali, promozione turistica agli interventi su ambiente, sicurezza e manutenzione del territorio.

Per quanto riguarda la parte dedicata a iniziative ed eventi è interessante rilevare come la cittadina del Tau riesca, anno dopo anno, ad attingere risorse crescenti tramite bandi, a partire da quello della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, andando così a coprire una parte delle spese della promozione del territorio. I bandi vinti andranno anche a sostenere l’ambito delle attività scolastiche e sociali: due capitoli che occupano sempre uno spazio molto ampio nella politica programmatica e di gestione dell’amministrazione comunale. Dalla prima infanzia, con il sostegno al nido e alle attività educative, ai fondi per il centro di aggregazione giovanile e per la scuola fino alle politiche giovanili. Come sempre un’attenzione importante la rivestono le politiche sociali, nel cui settore si prevedono alcuni capitoli speciali per sostenere direttamente le famiglie in difficoltà, i più giovani e gli anziani: contributo affitto, interventi sulla casa e sul diritto all’abitare, sostegno ai minori e alla non autosufficienza. Attenzione all’ambiente e alla tutela del patrimonio naturalistico, con interventi nella Riserva naturale del Lago di Sibolla, grazie anche a un finanziamento specifico in materia. E poi sul fronte lavori pubblici: continuano gli interventi nelle scuole, nelle asfaltature, nei cimiteri, nella manutenzione del territorio a tutto tondo, dalla segnaletica all’illuminazione, al verde. Attenzione allo sport con gli investimenti nelle strutture sportive sulle quali continua l’investimento per migliorarne la fruibilità, ulteriori risorse per la ristrutturazione e conseguente apertura del complesso dei Silos dei granai e per completare l’efficientamento energetico del territorio sul patrimonio comunale. Ancora scuole, con la realizzazione della nuova palestra per la nuova scuola di Marginone, e ancora interventi sulla sicurezza, con le risorse destinate all’adeguamento della Caserma dei Carabinieri. Nel corso del consiglio comunale, l’amministrazione comunale ha ringraziato l’ufficio ragioneria per il lavoro svolto per arrivare all’approvazione della variazione così cospicua al bilancio 2024, un lavoro di coordinamento e di sinergia con tutti i settori dell’ente che si sono fatti trovare pronti e partecipi alle nuove sfide del 2024. Con l’approvazione del rendiconto la fotografia è chiara: un Comune solido, capace di dare risposte pur nei tempi complicati che vivono gli enti locali.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa