"Don Milani Domani. Tutto è possibile", la proiezione del docufilm

Stasera proiezione del docufilm "Don Milani Domani". Tutto è possibile" al Teatro delle Arti di Lastra a Signa. Il docufilm diventa libro per la Festa della Toscana 2023

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Lastra a Signa per il 79° anniversario della Liberazione giovedì 2 maggio al Teatro delle Arti 21.15 si terrà la proiezione del docufilm “Don Milani- tutto è possibile” scritto e diretto da Giovanna M. Carli con musiche di Giovanni Tancredi Tafani e promosso in collaborazione con l'eremo di Lecceto (ingresso libero) e, tra gli altri, Fondazione Don Lorenzo Milani e il Comitato per il Centenario della nascita (1923-2023).

Il lavoro multimediale, che contiene immagini, audio, video, pone al centro la riscoperta di valori fondanti la democrazia, quali la Costituzione e la Resistenza (i cammini di Barbiana), ed è realizzato per il centenario della nascita tracciando la storia di don Milani e toccando i suoi luoghi simbolo (Montespertoli, Calenzano e Barbiana) presentando documenti inediti come l’atto di battesimo del priore di Barbiana e la pittura murale raffigurante un San Tommaso d’Aquino di significativa devozione, realizzato per mano dello stesso priore, allora seminarista, in tempo di guerra all'Eremo di Lecceto.

Le parole di Giovanna M. Carli sul suo lavoro: "Don Milani Domani. Tutto è possibile"

"Lo scopo e la finalità di questo lavoro multimediale - ha dichiarato l'autrice - sono sicuramente la riscoperta di valori fondanti la democrazia, quali la costituzione e la resistenza (i cammini di Barbiana) e segue il concetto di fondo espresso da Adele Corradi: “Don Milani ricordarlo non serve a nulla, servirebbe sfruttarlo, vedere se può essere utile il suo modo di pensare”.

Don Milani, con la sua scuola rivoluzionaria nel cuore del Mugello, in un non luogo, ha dimostrato come un uomo, anche in condizioni impossibili, possa compiere grandi gesta per il bene degli altri da qui il sottotitolo: Tutto è possibile. A breve uscirà, per i tipi del Masso delle Fate, il libro multimediale dallo stesso titolo, nato dall'esperienza del docufilm, in compartecipazione con il Consiglio regionale della Toscana (Festa della Toscana 2023).