Fi-Pi-Li, prende fuoco pneumatico a un tir a Empoli

Incendio di uno pneumatico per un mezzo pesante che ha dovuto fermarsi al km 25 della Fi-Pi-Li nella carreggiata in direzione Firenze, tra Empoli ed Empoli Est, alle 12.30 circa. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli per domare l'incendio. Già l'utilizzo di un estintore da parte dell'autista aveva diminuito l'altezza delle fiamme. Sul tratto indicato è stato istituito il restringimento di carreggiata per permettere i soccorsi. Il traffico ne ha risento in misura non grave. Già un altro incidente, più importante, era avvenuto questa mattina sulla Sgc, all'altezza di Navacchio, con un maxi-tamponamento alle 8.