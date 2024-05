Fiabe jazz al Baule dei Sogni

Il Baule dei sogni ha in programma un appuntamento molto interessante, il primo all’area archeologica della Rocca di Santa Maria a Monte.

Sabato 4 maggio alle 16.30 Fiabe jazz Hansel e Gretel, produzione Teatro popolare dell’arte,

di e con Roberto Caccavo, Francesco Giorgi e Marco Natalucci/ Eleonora La Pegna.

Fiabe jazz è uno spettacolo di teatro e musica che trasporta bambini e adulti nel mondo della fantasia partendo ogni volta da una celebre fiaba in un mix tra invenzione teatrale e incursione musicale, in Fiabe jazz è il concetto di imprevisto che rende, nel bene e nel male, più avventuroso il viaggio. Ecco perché il termine “jazz”, perché come nel jazz la variazione sul tema principale è di vitale importanza così anche nel nostro spettacolo musica e racconto variano attraverso il coinvolgimento del pubblico senza pero mai perdere di vista il tema principale.

Adatto a bambini dai 5 anni.

Prossimo spettacolo sabato11 maggio con Il soldatino di stagno, produzione Nata, età consigliata dai 4 anni.

Il Baule dei sogni è la prima rete teatrale di teatro per le nuove generazioni nata in Toscana, promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro con i comuni di Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, San Miniato e Santa Maria a Monte.

Inizio spettacoli alle 16.30 se non diversamente indicato.

Per gli spettacoli al teatro Comunale e presso l’area archeologica della Rocca biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti. Ingresso gratuito per i primi 30 bambini che arrivano accompagnati dai genitori (gli adulti pagano ingresso). La biglietteria aprirà mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro