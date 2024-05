Firenze, controlli dei carabinieri sul territorio: due arresti e una denuncia per spaccio

Continua l'attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Firenze per la repressione dei reati connessi al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti e di reati in genere.

Arrestato un 28enne gambiano

Nei giorni scorsi è stato arrestato un 28enne del Gambia a seguito di un controllo effettuato dai militari del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Firenze.

Il fatto è accaduto in via del Visarno. Tutto è iniziato quando un giovane a piedi, notando la vettura dei carabinieri, ha accelerato il passo per defilarsi. Il comportamento ha insospettito le forze dell'ordine che lo hanno prontamente raggiunto e fermato. Nei successivi accertamenti il 28enne è stato trovato in possesso di uno spray urticante al peperoncino, un attrezzo multiuso con coltello dalla lama di 6,5cm e vari tipi di stupefacente (42 dosi di Crack- 9 dosi di Eroina - 1 dose di Cocaina) e della somma contante di 155€, ritenuta guadagno dell’attività illecita. Il tutto è stato posto a sequestro.

Per il 28enne del Gambia sono scattate le manette. L’arresto è stato convalidato nel corso del rito direttissimo ed è stata applicata la misura dell’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.

Un 20enne e un minorenne fermati per spaccio

Sempre nei giorni passati, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze, mentre transitavano in via Canova e notando una autovettura in sosta con due giovani (20 e 16 anni) a bordo decidono di fare un normale controllo al codice della strada.

Durante tale attività, dove i due giovani si mostrano molto collaborativi ma contestualmente insofferenti, decidono di approfondire il controllo. Nel corso dell’accertamento, sul minorenne trovano una dose di cocaina, mentre sulla vettura, sotto il sedile occupato dal maggiorenne un involucro con sostanza stupefacente, 1,70 grammi, del tipo hashish e nel cofano un trolley con all’interno quanto necessario per il peso e confezionamento di dosi di stupefacente, nello specifico pellicola trasparente, carta argentata, bilancino di precisione e forbici, mentre su i due alcune dosi di hashish e una di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare, consentiva di rinvenire 2 panetti di stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di 170 grammi. Quanto rinvenuto è stato sequestrato, unitamente alla somma contante di 730€, ritenuta guadagno dell’attività.

Per il 20enne sono scattate le manette ed è stato portato a Sollicciano, mentre il minore, sottoposto in stato di libertà ed affidato al genitore.