Francesca D'Orazio ospite a Villa Dianella

Giovedì 16 maggio 2024 alle ore 18.00, VILLA DIANELLA (www.villadianella.it) aprirà le sue porte per accogliere Francesca D’Orazio, la famosa food writer, maestra di cucina e dell’arte del buon ricevere che presenterà il suo libro “APPUNTI D’ESTATE”.

Ma sarà soprattutto l’occasione per conversare con la padrona di casa Veronica Passerin d’Entrvèves e condividere con i presenti i loro segreti e i loro suggerimenti per accogliere al meglio gli ospiti nella stagione ormai alle porte.

Di origine abruzzese, ma vera globe-trotter, Francesca D’Orazio ha vissuto molti anni fra Roma, Singapore e New York.

E proprio a Singapore, nel 1996, ha iniziato a insegnare la “cucina italiana”, raccontando l’Italia e le sue tradizioni.

Ma non solo, ha approfondito, con corsi e studi quella che era una passione, specializzandosi sull’entertaining at home, l’Arte del Ricevere. In breve tempo ha organizzato corsi di Entertaining Italian style, trasmettendo così il piacere di ricevere gli ospiti in armonia e con buon gusto, mettendo sempre in primo piano quello che è il patrimonio italiano, ovvero la biodiversività e i ricettari di famiglia, che formano la grande tradizione gastronomica del nostro paese.

La cucina fatta di piatti semplici, nutrienti ed equilibrati - il più delle volte realizzati in poco tempo (ma mai banali) - partendo da una spesa accurata e attenta a territorio e stagionalità, sono gli elementi fondamentali per Francesca D’Orazio, elementi che la accomunano a Veronica Passerin d’Entrèves, e che le hanno dato l’idea di invitarla a Villa Dianella e di organizzare un talk per raccontare trucchi e strategie per invitare amici e parenti nelle giornate lunghe e soleggiate, e godersi i momenti spensierati.

Alla base di tutta la produzione Dianella, infatti – sia che sia vino, olio o i piatti dei ristoranti Dianella (dal bistrot il Magazzino ai ristoranti all’interno della Villa), c’è la qualità assoluta, il rispetto delle stagioni, la selezione di prodotti toscani e biologici e il rispetto delle tradizioni.

Tutte le proposte dei menù variano in funzione della stagione e i prodotti utilizzati in tutte le preparazioni sono di produzioni interna o provenienti delle migliori aziende agricole e fattorie del territorio.

Giovedì 16 maggio a Villa Dianella l’Abruzzo incontrerà la Toscana grazie a due donne che hanno scelto di fare della loro passione una professione, affermandosi entrambe con impegno e dedizione