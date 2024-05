"Omaggio a David Bowie e Lindsay Kemp", lo spettacolo alla Città del Teatro

Uno show nel senso più vero ed emozionante del termine, una performance che intreccia musica e danza trascinando il pubblico in un arcobaleno. La rassegna “Solo Amore” è appena iniziata e già propone il suo momento artistico più emozionante: “Omaggio a David Bowie e Lindsay Kemp”, spettacolo strepitoso che – in una versione inedita e ancora più ricca - riunirà sul palco della Città del Teatro di Cascina martedì 7 maggio alle 21 Andrea “Andy” Fumagalli, iconico co-fondatore dei Bluvertigo, la sua band – The Bowieness –, i danzatori della Lindsay Kemp Company Daniela Maccari e Ivan Ristallo e l’attrice Benedetta Giuntini.

Un tributo allo storico live “Ziggy Stardust & The Spiders from Mars”, quando nel 1972 sul palco del Rainbow Theatre di Londra, Bowie si esibì con la regia del Maestro Lindsay Kemp, a partire dalla cui ‘avventura’ di uomo e artista si è aperto nei giorni scorsi il festival “Solo Amore”, ideato da Massimo Corevi e dall’associazione Lungofiume. Adesso, al teatro di Cascina, approda un viaggio carico di energia, da “Station to station” a “Space Oddity, da “Stay” a “Ashes to Ashes” fino a “Heroes” fino al live, appunto, che ha cambiato la storia dei concerti rock.

Andrea “Andy Fumagalli: “Porto questo spettacolo nei club da tanti anni, ma metterlo in scena in un teatro è il manifesto di quello che ho sempre sognato di fare. Su un grande palco, con la collaborazione di grandissimi artisti e rendendo omaggio a Lindsay Kemp, che considero davvero un Maestro. La data di Cascina è la rappresentazione di quei sogni che stanno nel cassetto e di quei cassetti che ogni tanto, fortunatamente, si aprono. Non solo: lo spettacolo è inserito in una rassegna che ha al centro un messaggio importante. E il contributo inedito di Benedetta Giuntini, che reciterà interpretando alcuni brani di Bowie (oltre ad aprire lo spettacolo con una poesia di Davide Rondoni, ndr), andrà a sottolinearne dettagli preziosi. Sono molto contento di far parte di questo progetto”.

“Un’occasione bellissima per celebrare l’anima rock di Lindsay e la mia stessa anima rock – aggiunge Daniela Maccari, prima ballerina e musa di Lindsay Kemp – Per lo spettacolo con Andy ho ricreato i costumi, il trucco del mitico concerto londinese creando coreografie che potessero rievocare quelle di Lindsay. Uno spettacolo nel quale non ci sono confini tra le arti, ma vibrazioni, anime, un racconto e uno scambio continuo. Lavorare con Andy è bellissimo: è un artista a tutto tondo, un grande musicista e performer, oltre che una persona deliziosa e attenta. Arrivare con questo omaggio nella mia mia città è un’emozione unica”.

I biglietti sono in vendita qui. Il Festival “Solo Amore” proseguirà fino al 30 maggio. È organizzato e promosso dall’associazione Lungofiume con il supporto di "Leo e i piccoli desideri", il Patrocinio del Comune di Cascina, della Regione Toscana e della Provincia di Pisa e la collaborazione delle Associazioni LGBTQIA+ nazionali/locali.

Fonte: Ufficio stampa