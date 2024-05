Buongiorno oggi ringrazio Barbara da Fucecchio per questa pizza fatta in maniera diversa dal solito, no alla farina di grano, no a lievito, ma realizzata con la farina di ceci e poi farcita come più vi piace.

Conosco personalmente Barbara da poco tempo ma fra noi è scattata subito un bellissimo feeling, vi è mai capitato di incontrare persone a cui vi sentite molto affini? una sorella di anima.

Questa è una pizza che va bene per celiaci o a tutte quelle persone che sono intolleranti al glutine o ai lieviti. Le pizze tradizionali spesso possono dare gonfiori o sono dure da digerire in questo modo possiamo anche variare e provare a utilizzare i ceci che si prestano per tante ricette.

I ceci sono un ottima fonte di proteine vegetali, fibre e vitamine, soprattutto quelle del gruppo B. Ricche di due minerali importanti per noi come il magnesio e il fosforo, contengono anche saponine che abbassano i livelli di colesterolo cattivo. Hanno un basso indice glicemico.

Potete utilizzare i ceci per fare l'humus classico una salsa tipica del Medio Oriente, nelle zuppe, in insalate, ceci arrostiti per uno snack croccante e speziato. I ceci potete utilizzarli per fare frittate e poi con la farina creare gnocchi, hamburger vegetali, crocchette, pane insieme ad altre farine, crepes, e sostituirlo a l'uovo come la Cecina. Potete anche utilizzare la farina di ceci come addensante. Si fanno anche i dolci.

Ringrazio Barbara anche per le foto che mi ha concesso, sono tre foto con tre farciture diverse per la pizza.

Pizza con farina di ceci in padella

Ingredienti per due persone

100 gr di farina di ceci

Un pizzico di sale

1 pizzico di bicarbonato

1 cucchiaio di olio di oliva

80 gr di acqua tiepida

Per la farcia quella che preferite.

Preparazione

Prendete una ciotola capiente e mettete prima la farina di ceci, il pizzico di sale, un pizzico di bicarbonato, l’olio, l’acqua e poi mescolate il tutto fino ad avere una pastella non molto liquida. Oleate una padella antiaderente, adagiate l’impasto stendendolo con le mani. Cuocete per 5 minuti a fuoco medio con coperchio. Successivamente farcite come preferite. Barbara ha fatto tre farciture: una con pomodoro fresco (attenzione mettete a scolare i pomodori prima per togliere più acqua possibile prima di metterlo sulla pizza), cipolla e tonno, una con broccoli lessati e tonno, una con finocchio lesso e bietola con spezie a piacere. Rimettete il coperchio e cuocete a fiamma bassa per 10/15 minuti.

Barbara

