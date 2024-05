Pollicino verde, tante proposte per i più piccoli in 60 location fiorentine

L’edizione 2024 di Pollicino verde prenderà il via il 4 maggio con nuove proposte rivolte alle bambine e ai bambini da zero a sei anni, interamente gratuite per le famiglie, con il coinvolgimento del personale dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali e statali, in collaborazione con quello di associazioni, Istituzioni, Terzo settore e la supervisione del Coordinamento pedagogico comunale e zonale. Le attività termineranno il 15 giugno.

Il progetto Pollicino verde, organizzato dall’assessorato all’Educazione in collaborazione con i cinque Quartieri, ‘conquista ’ nuovi luoghi della città e arriva a offrire più di 80 tra attività, narrazioni e laboratori per bambine e bambini della fascia di età 0-6 anni e per le loro famiglie in più di 60 locations: da Villa Bardini al Giardino dell’Iris, dagli Orti dipinti ai Giardini delle Rose e di Villa Bardini, passando dal Giardino dei semplici al Parco di Villa il Ventaglio, dal Giardino dell’Argingrosso fino ad arrivare al nuovo Giardino del Malcantone, oggetto di rigenerazione urbana, a Palazzo Medici Riccardi, ai Musei Bardini e Novecento e alla Biblioteca delle Oblate e numerose biblioteche di quartiere; gli studenti di Scienze della formazione proporranno una lettura/laboratorio presso l’Università degli Studi di Firenze in via Laura 48.

Il Pollicino verde è un pacchetto di esperienze educative fatto di letture itineranti e in diverse lingue, laboratori di vario tipo (musicali, di scoperta dell’ambiente e di conoscenza delle erbe aromatiche), attività green in giardino, spettacoli musicali interattivi, racconti animati e caccia al tesoro, ma anche giochi di movimento e incontri con l’arte. Le tante attività in programma, che si svolgono sia all’aperto che al chiuso hanno tutte come filo conduttore le esperienze educative centrate sulla conoscenza e il rispetto della natura richiamando il concetto di outdoor urbano per scoprire quanto può offrire la nostra città ai più piccoli.

Per informazioni complete sul pacchetto educativo dell’edizione 2024 del Pollicino verde 2024 cliccare su https://educazione.comune.fi.it/

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa