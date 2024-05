Rubano 460 camicie e 400 t-shirt, denunciati due uomini

Nella tarda serata del 30 aprile scorso, i carabinieri di Prato, durante servizi di controllo del territorio per la sicurezza urbana e il contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno denunciato in stato di libertà per furto in concorso due individui. Uno è di origine napoletana, 42 anni, e l'altro di origine rumena, 26 anni, entrambi con precedenti penali e residenti in Campania. Questi sono stati individuati a bordo di un'auto noleggiata da un terzo individuo di origine rumena non coinvolto nei fatti, poco dopo aver commesso il furto di numerosi capi di abbigliamento (460 camicie e 400 t-shirt) da due aziende di moda pratesi, situate tra Via Trentino Alto Adige e Via Val d’Aosta.

Grazie alle indagini immediate e alle immagini di videosorveglianza, sono stati identificati come responsabili del furto. Attualmente sono in corso indagini per individuare altri complici sconosciuti.

Il materiale rubato è stato restituito ai legittimi proprietari. Inoltre, presso la Questura di Prato è stata avanzata una proposta per l'applicazione della misura del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Prato per i due indagati.