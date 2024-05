Sparisce da casa a Prato, 15enne trovato due giorni dopo a La Spezia

Quest'oggi è stato ritrovato il 15enne allontanatosi dall'abitazione di famiglia nel pomeriggio del 30 aprile. Il giovane è stato trovato in un mercato a La Spezia, in buone condizioni di salute. È stato comunque sottoposto a opportuni controlli medici. Il giovane non aveva fatto rientro e non aveva dato notizie alla famiglia. Tramite gli allarmi all'interno del piano provinciale per la ricerca di persone scomparse e la denuncia alla stazione dei carabinieri di Prato da parte del padre del ragazzo, è stato possibile trovare il giovane.