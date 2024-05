Use Computer Gross, coach Valentino: "Giusto che la serie si decida a gara tre"

“Volevamo tornare davanti al nostro pubblico per gara tre e ci siamo riusciti. Un pubblico che spontaneamente è venuto in massa anche in trasferta, che ha sofferto e gioito con noi e che ci ha permesso di restare uniti nei momenti difficili”. Inizia ringraziando i tifosi, coach Luca Valentino, nel commentare la vittoria della sua Use Computer Gross in gara due a Quarrata. Una sfida che, come le altre tre giocate quest’anno, è stata equilibrata e combattuta.

“Come potevamo immaginare – attacca il tecnico - è stata un'altra battaglia ed un'altra partita equilibrata in una serie che è giusto si concluda a gara 3. Abbiamo giocato un primo tempo molto lucido in attacco, andando comunque a raccogliere meno di quanto abbiamo seminato a causa di molte disattenzioni a rimbalzo che hanno generato secondi tiri a Quarrata. Grazie a queste situazioni i nostri avversari sono rimasti a contatto e ci hanno costretto a dover vincere la partita più volte all'interno della stessa. Commentando la gara, direi che è bello aver giocato una partita così importante con grande temperamento e restando più costanti e lucidi nei 40 minuti rispetto a gara 1, chiudendo poi un supplementare dove abbiamo subito soli 3 punti”.

E ora si guarda a sabato sera. “Recuperare infortuni ed acciacchi sarà determinante – prosegue - così come riordinare le idee e avere negli occhi la volontà di migliorare e crescere in gara 3 limando dettagli difensivi e togliendo secondi possessi a Quarrata. Nei momenti di stanchezza dovremo riuscire a trovare la forza di muovere la palla andando a colpire i vantaggi che possiamo avere e non dare così facili riferimenti”.

L’appuntamento è fissato per sabato sera alle 21 al Pala Sammontana per la puntata decisiva di questa lunga e splendida sfida.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa