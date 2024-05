Aliapp, dal cellulare tutti i servizi di raccolta rifiuti, bollette e ritiro ingombranti

Alia Multiutility informa gli utenti di tutti i territori serviti che, scaricando e utilizzando Aliapp, è oggi possibile gestire le proprie utenze e attivare servizi direttamente dallo smartphone, in maniera semplice e senza attese. Più efficienza, più servizi, città più pulite e un rapporto ancora più diretto con i cittadini. È la rivoluzione introdotta dal nuovo ecosistema digitale di Alia, di cui fanno parte Aliapp, la App che spalanca un mondo di possibilità ‘on demand’ grazie a un percorso di trasformazione digitale della relazione con i cittadini, e il nuovo sito web dell’azienda, messo on line nei giorni scorsi, più ricco, in continua evoluzione e con una nuova veste grafica.

ALIAPP, TUTTI I SERVIZI

Gli sviluppi dei processi di digitalizzazione vedono Alia impegnata da tempo su tutti i territori serviti. A partire proprio da Aliapp, scaricabile gratuitamente per sistemi Ios e Android, che permette un rapporto diretto con i cittadini e offre numerose funzionalità attive per tutti gli utenti dei 58 Comuni gestiti da Alia. Scaricando la App sul proprio smartphone e registrandosi nell’apposita area, è possibile avere una panoramica chiara di tutti i servizi offerti. A partire dalla possibilità di effettuare segnalazioni di rifiuti abbandonati, indicando il luogo dell’abbandono, allegando la foto dei rifiuti e ricevendo da Alia un costante aggiornamento sulla successiva rimozione. Tramite Aliapp è anche possibile prenotare un ritiro ingombranti al proprio domicilio, consultare i calendari di raccolta nelle aree in cui è attivo il servizio porta a porta, scoprire il punto di raccolta più vicino in cui consegnare i rifiuti (ecotappe, ecocentri, ecofurgoni), segnalare un cassonetto o un cestino pubblico pieno, sporco o danneggiato, un mancato ritiro o svuotamento, richiedere un servizio commerciale. E grazie al ‘Dove lo butto’, inquadrando il codice a barre di un qualunque oggetto, essere informati su come differenziarlo correttamente.

Con Aliapp, inoltre, è sempre possibile iscriversi alla tariffa, consultare la propria posizione, pagare la Taric, visualizzare le bollette e gli svuotamenti, cessare l’utenza e, in futuro, richiedere rateizzazioni di pagamento. La registrazione dagli store è rapida e intuitiva. Per semplificare la prima procedura di accesso, si consiglia ai residenti di tenere a portata di mano il codice utenza Tari presente sulla propria bolletta. Se si è già effettuata una registrazione all'area clienti presente sul sito www.aliaserviziambientali.it, è possibile utilizzare le stesse credenziali per accedere alla App. Se non ancora registrati, è possibile farlo direttamente dall’App oppure dal sito web; in caso di utenze senza contratto (turista, city user, convivente) è sempre possibile registrarsi con accesso temporaneo.

NUOVO SITO WEB PER ALIA

È on line anche il nuovo sito di Alia, con nuova veste grafica, una migliore esperienza d’uso ed un accesso semplificato a contenuti e servizi. Il nuovo portale www.aliaserviziambientali.it è fortemente orientato al cliente, con un flusso informativo organizzato per target, così da agevolare la fruizione e il reperimento delle informazioni. Accanto alla home page generalista, ci sono le sezioni dedicate ai cittadini e alle aziende, in cui in maniera immediata sono fruibili i servizi più ricercati e utili. Vista la possibilità di costante evoluzione delle piattaforme digitali, anche questo portale, a seconda delle tendenze di utilizzo, potrà essere modificato e personalizzato nella navigazione. Sul sito è possibile consultare informazioni per tutti i 58 Comuni relative ai servizi di raccolta e tariffa rifiuti, i calendari per la raccolta porta a porta (dove attiva), prenotare il ritiro ingombranti, visualizzare e ricercare su mappa l’ecocentro più vicino e consultare l’elenco di ecotappe, ecofurgoni e i punti di raccolta presenti sul territorio (per oli esausti ed abiti usati).

Da www.aliaserviziambientali.it è inoltre possibile consultare in maniera agile la mappa degli sportelli al pubblico, con geolocalizzazione e il dettaglio delle attività, mentre con il ‘Dove lo butto’ è possibile conoscere con un click qual è il conferimento corretto dei rifiuti. Si aggiungono anche la possibilità di accedere all’area clienti Aliapp, (nella versione della app accessibile da Pc), consultare news e comunicati, verificare domande e risposte frequenti (Faq) suddivise per aree tematiche e iscriversi alla newsletter mensile. Per la prima volta è, inoltre, possibile consultare i servizi commerciali per cittadini e aziende e richiedere un preventivo per disinfestazione e derattizzazione, raccolta e ritiro di rifiuti speciali e voluminosi, pulizia di caditoie e locali, ma anche sanificazione, consulenza e formazione sulla corretta gestione dei rifiuti, e tanto altro.

Fonte: Alia Multiutility Toscana