Arresti, denunce e multe per il gioco delle tre carte: il bilancio della municipale a Firenze

Sette truffatori con il gioco delle “tre carte” multati ma anche due furti sventati e una persona arrestata per spaccio di stupefacenti. Sono alcuni degli interventi effettuati dal Reparto Antidegrado della Polizia Municipale di Firenze durante questi giorni di “ponte” nell’ambito dei servizi di controllo del territorio.

Il primo è avvenuto in zona Rifredi dove, durante un servizio di osservazione di un immobile, gli agenti hanno arrestato una persona resasi responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui, un giovane ventenne già noto alle forze dell’ordine, oltre all’arresto scattava anche il sequestro delle sostanze stupefacenti e degli strumenti usati per il confezionamento delle dosi.

Altro episodio degno di nota si è svolto in pieno centro a Firenze il 25 aprile dove gli agenti in borghese hanno notato due persone intente ad aprire uno zainetto indossato sulle spalle da una turista che non si era resa conto di quanto stesse accadendo. La pattuglia ha quindi fermato le due persone prima che riuscissero nel loro intento. Per loro è scattata una denuncia a piede libero. Uno dei due è stato fermato anche il giorno successivo perché colto sul fatto mentre, insieme a un’altra persona, cercava di rubare all’interno di una vettura parcheggiata in via Il Prato. I due avevano rotto un finestrino e stavano per portar via delle borse e una valigia ma sono stati interrotti dagli agenti e denunciati.

Negli stessi giorni gli agenti del Reparto Antidegrado hanno identificato e multato in sette distinti episodi altrettante persone intente a proporre il gioco delle tre carte a ignari turisti. Oltre alle sanzioni sono stati sequestrati tappetini, scatole adattate per il gioco, palline e 350 euro in contanti quali provento dell’attività illecita.

