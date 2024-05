Basket Castelfiorentino in cerca di riscatto nella trasferta a Grosseto

Si preparano a rimettersi in viaggio le ragazze del Basket Castelfiorentino che domani, sabato 4 maggio, alle 18, saranno attese a Grosseto dal Gea Basketball per la seconda giornata di ritorno della seconda fase di serie C Femminile (arbitro Zucchini di Grosseto).

Dopo aver perso l’imbattibilità, e con essa il primato in classifica, nel big match in casa della Pallacanestro Femminile Montecatini, le gialloblu di coach Gianni Lazzeretti andranno in cerca dell’immediato riscatto sul parquet del fanalino di coda, con l’obiettivo di riprendere la corsa in vista del rush finale. Una trasferta che la formazione castellana, pur spinta dalla volontà di confermarsi lontano da casa, potrà comunque affrontare a cuor leggero visto che l’obiettivo salvezza è stato ormai raggiunto da tempo.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa