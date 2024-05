Beat Festival 2024, sul palco a Serravalle il rapper Nayt

Continua a prendere forma la line up di Beat Festival 2024. La manifestazione organizzata dall’Associazione Beat 15, con il patrocinio del Comune di Empoli, si svolgerà per 7 giorni al parco di Serravalle di Empoli, divisi su due settimane. La prima parte del festival andrà in scena da giovedì 29 Agosto a Domenica 1 Settembre, la seconda da giovedì 5 a Sabato 7 Settembre.

Dopo i live già annunciati di Fulminacci, Marlene Kuntz, Silent Bobb e Sick Budd, Gio Evan e la serata gratuita con lo show Nostalgia 90, Beat si prepara ad ospitare uno degli artisti di punta del Rap Italiano.

Giovedì 5 Settembre, salirà sul palco di Beat il rapper Nayt.

Classe ’94, Nayt, al secolo William Mezzanotte, è entrato con grande determinazione nella lista delle novità più interessanti del 2018. La pubblicazione dei singoli Animal, Fame, Gli occhi della tigre e la partecipazione a Real Talk, sono solo un assaggio del nuovo capitolo della carriera dell’artista. La prima volta che l’attenzione del grande pubblico si è concentrata sulla musica di Nayt è stata con il singolo No Story, prodotto da 3D. Il sodalizio tra i due, maturato e consolidato nel tempo, ha portato all’avvicinamento del rapper alla Vnt1, label fondata da 3D e di cui oggi Nayt è diventato socio e volto.

Da allora, Nayt è riuscito a costruire un percorso solido e basato sui fatti e sulla coerenza affermandosi come uno dei nomi più tecnici, prolifici e innovativi nel panorama rap italiano stringendo collaborazioni con alcuni dei massimi esponenti del genere. Il 15 marzo 2019 esce il terzo volume di Raptus, la serie di progetti a cui ha dato il via nel 2015. Il disco scala le classifiche, compresa la top 50 di Spotify, regalando a Nayt un posto di diritto tra i big della scena hip hop Italiana.

Nell’aprile del 2021 pubblica Tutto il resto è noi, singolo che insieme alle versioni in acustico di Favolacce e Passerà ha arricchito la tracklist del suo ultimo lavoro discografico.

L’8 ottobre 2021 esce Mortale, seguito la settimana successiva da La Mia Noia. Entrambi i singoli anticipano il nuovo album Doom (Vnt1 Records/in licenza per Columbia Records Italy/Sony Music Italy), pubblicato il 29 ottobre, con cui l’artista prosegue il viaggio introspettivo iniziato con Mood, portandoci ancora più a fondo nell’animo umano e dando voce alle problematiche personali e sociali del genere umano.

Nel 2022 il suo Mood/Doom Live tour colleziona nove date sold out, consacrando Nayt come una delle figure più rilevanti del rap italiano. Nel 2023 pubblica il nuovo album Habitat e successivamente l'Habitat Tour con il quale ha collezionato dieci sold out.

I biglietti per il concerto di Nayt saranno in vendita da lunedì 6 maggio nei circuiti Ticketone, Tickemaster e Vivaticket.

Il concerto di Nayt va ad aggiungersi a quello già annunciato dei Marlene Kuntz di Giovedì 29 Agosto, a quello di Fulminacci, che salirà sul palco di Beat Venerdì 30 Agosto e al concerto di Gio Evan del 1 Settembre. In programma anche lo show Nostalgia 90 venerdì 6 Settembre, per concludere con il concerto di Slient Bob e Sick Budd che chiuderà il Festival Sabato 7 Settembre.

Nei prossimi giorni saranno annunciati nuovi artisti che faranno parte della line up di Beat Festival.

Per tutte le info è possibile consultare il sito beatfestival.net oppure le pagine Facebook e Instagram della manifestazione.

Fonte: Beat Festival