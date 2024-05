Bicincittà, 7 km in giro per Empoli: la mobilità dolce è possibile

L’evento più ciclabile e più sostenibile torna a Empoli. Un giorno dedicato allo sport, al vivere sano, al rispetto del proprio territorio. Un modo per attraversare gli spazi urbani in totale sicurezza in sella alle due ruote. Tutto questo è "Bicincittà", la manifestazione nazionale Uisp che coinvolge decine di centri urbani in tutta Italia. Domenica 12 Maggio il Comitato Uisp Empoli Valdelsa Aps organizza la 36° edizione della tradizionale pedalata, per promuovere educazione ambientale, cultura urbana e mobilità sostenibile a misura dei cittadini.

Il ritrovo è previsto di fronte al PalAramini alle 9.30. Da qui si partirà per un percorso cittadino, adatto a tutti, che avrà una lunghezza complessiva di 7 km e terminerà al parco di Serravalle intorno alle 11.15, quando tutte e tutti i partecipanti troveranno ad attenderli un piccolo ristoro presso il Green Bar.

Quest’anno l’evento è ancora più centrato sul diritto fondamentale alla mobilità sostenibile. Una mobilità dolce, sostenibile appunto, che permette alle persone di vivere e valorizzare i luoghi che abitano nel rispetto dell’ambiente.

"Partecipiamo anche quest’anno all’iniziativa nazionale organizzata da Uisp per promuovere la bicicletta - spiega Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - perché con una sola attività si possono fare davvero tante cose. Innanzi tutto nell’ottica della mobilità sostenibile, spostarsi in bicicletta in una piccola città pianeggiante come Empoli consente di risparmiare tempo e soldi, ma soprattutto di inquinare di meno. Andare in bicicletta, però, non è solo questo: significa anche scegliere il movimento come corretto stile di vita per mantenersi in forma facendo una semplice attività quotidiana.

Una vera e propria scelta di vita per la prevenzione e per il proprio benessere psicofisico. La bicicletta, poi, non finisce la sua funzione con lo spostamento in città, ma è soprattutto vivere all’aria aperta il proprio tempo libero, fare una scampagnata o appassionarsi e viverlo come sport. E rimane il mezzo migliore per raggiungere l’area sportiva della partenza e il parco dove è previsto l'arrivo".

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Empoli e sarà sostenuta da Marsh. Per qualsiasi informazione è possibile contattare telefonicamente il comitato allo 0571/711533, scrivere alla mail empolivaldelsa@uisp.it o rivolgersi ai nostri uffici in via XI Febbraio 28/A.

Vi aspettiamo per pedalare insieme nella nostra città!

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa