Crete Senesi Ultramarathon, quasi 1000 atleti nella seconda edizione

È arrivato il weekend della 2^ Crete Senesi Ultramarathon, organizzata dal Gruppo Podistico “Riccardo Valenti” con il Patrocinio del Comune di Rapolano Terme e del Consiglio Regionale Toscano. Grande festa dello sport, dunque, da venerdì 3 a domenica 5 maggio al contempo con l’obiettivo di far vivere agli atleti un’esperienza fatta anche di natura, buon cibo, convivialità e calorosa accoglienza.

I NUMERI – Sono quasi 1000 gli atleti che hanno deciso di lasciare le proprie tracce sul percorso delle Crete Senesi Ultramarathon rispondendo positivamente al richiamo di sterrato, fatica e km. Il gentil sesso ha aderito con entusiasmo, a giudicare dai numeri che vedono il 37% di donne. Ben 17 le bandiere che sventolano sulla linea di partenza, oltre ai cugini d’oltralpe francesi, che salgono sul gradino più alto del podio di numerosità, atleti da Brasile, Canada, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Svizzera, Stati Uniti, Swaziland, Ucraina e Ungheria.

GLI EVENTI – Si comincia venerdì sera 3 maggio quando si terrà il Pasta Party organizzato con l’ausilio della Misericordia di Rapolano Terme e l'Associazione Settembre Rapolanese, gratuito per atleti ed un accompagnatore. Sabato 4 maggio il City Tour Crete Senesi in bus alla scoperta di Castello di Modanella e di San Gimignanello. Pochissimi posti disponibili sulla corsa delle ore 9.00, prenotazione obbligatoria al costo di 5 euro. Per tutti i partecipanti un fiaschetto di vino per ricordare l’esperienza.

Sabato pomeriggio alle 15.00 la Passeggiata Ecologica ludico-ricreativa per vivere i suggestivi paesaggi delle colline delle crete senesi, in compagnia della guida ambientale esperta del territorio Giulia Raffaelli. Partenza e arrivo dall’area Expo per affrontare il percorso naturalistico di 12 km/330 D+. In contemporanea, la passeggiata inclusiva di 1.5 km adatta a tutti. Le iscrizioni sono gratuite per gli atleti portatori di disabilità e i loro accompagnatori. Coppa di partecipazione e ristoro finale con prodotti locali per tutti. Info e iscrizioni: info@creteultramarathon.it. Maggiori dettagli sul sito, CLICCA QUI.

Domenica 5 maggio al via le gare: Crete Ultra 50 km, Crete Long 30 km, e Crete Short 15 km, solo quest’ultima anche in versione non competitiva.

OCCHI PUNTATI – Dopo il successo della prima edizione, tornano per il bis Alessio Bozano (Maratoneti Genovesi) e Daniela Battisti (Atletica Aviano), rispettivamente al traguardo in 3h43’36” e 5h09’45”, attualmente record del percorso. Da segnalare nella Crete Ultramarathon 50 km Lorena Piastra (TX Fitness S.S.D.), vincitrice della 100 km del Sahara 2019, della 100 km in tre tappe del Magraid nel 2018 e diverse altre ultramaratone e trail e suo marito e compagno di squadra Massimiliano Sfondalmondo. Torna al via, questa volta della ultra 50k, il vincitore della Crete Half Run 28 km, l’ultramaratoneta ucraino Evgenii Glyva, classe 1983 e con un palmarès ricchissimo che lo vede più volte al traguardo della 100 km del Passatore dove nel 2013 è salito sul secondo gradino del podio con l’ottimo crono di 6h49’53”. Tante le vittorie da segnalare, tra cui quella della Molodechno Int. 100km ultramarathon indoor e la Nacht van West-Vlaanderen 100km Torhout in Bielorussia e Belgio, due vittorie alla 50km-Ultramarathon des RLT Rodgau in Germania. Glyva è abituato a correre in Italia dove si è distinto alla Strasimeno con diverse partecipazioni e la vittoria nel 2014 e 2016, il terzo posto alla 50 km di Romagna e alla Pistoia-Abetone nel 2015, oltre a diverse presenze alla 100 km del Passatore.

Al via anche il fuoriclasse 79enne senese Luciano Magi (Marathon Club Cral Eps), che solo quattro anni fa ha portato a termine la traversata del Lago Trasimeno dopo aver concluso, nella sua vita, la traversata dello Stretto di Messina, la traversata da Alicudi a Filicudi, da Giannutri all’isola del Giglio e molte altre. Magi ha già contato oltre 100 traguardi di maratona e di due edizioni di Ironman ed impegnato sulla distanza di 50 km.

CURIOSITA’ - C’è chi ha scelto questo evento per spegnere le candeline, al via Lissette Antonella Bedon Caisaletin, Douglas Kerr Taylor e Moreno Barchielli e Felice Palandro tutti insieme festeggiano 200 anni.

Il più maturo in gara è l’83enne Adriano Leidi (Podistica Solidarietà), la controparte femminile è rappresentata dalla 75enne Roberta Papale (Albatros Roma ASD) che si cimenterà sulla 15 km. Giovanni e Dalia, i più giovani, saranno al via della 15 km.

Prosegue la tradizione di gemellaggio che lo scorso anno aveva visto Podistica Solidarietà al primo posto per i team più numerosi, quest’anno incalzata da Atletica Sinalunga e GS Polizia di Stato Siena. Uno sguardo ai team più numerosi conferma anche che all’evento partecipano gruppi numerosi, segno che è stato scelto per trascorrere un fine settimana che va oltre la manifestazione podistica, per gli organizzatori, obiettivo centrato.

ISCRIZIONI - Le iscrizioni online sono chiuse. Solo in caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi sul posto nella giornata di sabato 4 maggio dalle 08.00 alle 19.00 presso la sede expo Parco dell’Acqua di Rapolano Terme.

Fonte: Crete Senesi Ultramarathon