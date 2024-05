Discarica di San Martino a Maiano Certaldo, Più Certaldo: "Parco fotovoltaico nella ex discarica"

La discarica di San Martino a Maiano è stata nel passato un punto di riferimento per tutta l’area fiorentina e non solo. Attualmente l’intera area è di proprietà del comune di Certaldo. Alla sua chiusura fu messo in atto un sistema di captazione del biogas prodotto dai rifiuti, al fine di ricavarne energia. Il prelevamento del gas è andato avanti nel tempo, in maniera decrescente, com’è naturale che sia, fino ad oggi e forse per ancora qualche anno. Prima i soggetti in campo erano Quadrifoglio, Q.Energia e Certaldo Energia. Poi la nascita di Alia che ha sostituito Quadrifoglio acquistandone la totalità del capitale sociale.

Sarà dovere della prossima amministrazione comunale avere un’idea su come poter utilizzare questa non indifferente estensione di terreno. E' chiaro a tutti che le politiche adottate fino ai giorni nostri, sono ben diverse da quelle di altri comuni Toscani con impianti identici. Nonostante ciò è necessario guardare oltre, nell’interesse della cittadinanza ed avere un “piano B” per quando lo sfruttamento del gas non sarà più remunerativo per Alia.

E’ nostra intenzione fare ogni sforzo, anche di pressione politica verso la Regione, per poter utilizzare questo spazio in direzione del virtuoso percorso verso una sostenibilità energetica ed ambientale, in linea con la direttiva europea e con il percorso avviato a Marzo 2023 con la delibera di costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile Certaldo.

I terreni della nostra discarica hanno un’esposizione ideale per un parco fotovoltaico. In base al decreto legislativo n.199 del 2021, alla già manifestata volontà della Regione Toscana di voler emanare norme che liberalizzerebbero tali interventi nelle aree degradate, proponiamo di introdurre nei progetti della C.E.R. Comunale, la realizzazione del parco fotovoltaico sulla ex discarica, questo investimento andrebbe ad incidere notevolmente sul bilancio energetico comunale ed inciderebbe positivamente sulle utenze dei cittadini.

Ci impegneremo sotto ogni aspetto affinché tale progetto veda la luce nell’interesse della nostra collettività.

Lista Civica PIU’ CERTALDO