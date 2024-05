Due nuove Jeep per la polizia municipale di Capannori

Due nuovi mezzi in dotazione alla Polizia Municipale di Capannori. Si tratta di due Jeep Avenger attrezzate per il rilievo degli incidenti stradali e dotate anche di una postazione- scrivania per la compilazione dei documenti. Il progetto di acquisto delle nuove auto è stato seguito dall’assessore alla sicurezza urbana, Lucia Micheli, nell’ottica di garantire ulteriore sicurezza ai cittadini e maggiore tutela del territorio.

“Questi due nuovi mezzi vanno ad ampliare il nostro parco auto con mezzi adeguati e più efficienti nell’ottica di rafforzare un settore strategico come la sicurezza dei cittadini e del territorio - spiega la comandante della Polizia Municipale, Debora Arrighi-. Le due Jeep ci permetteranno di raggiungere più agilmente tutte le zone del territorio comunale e, in particolare le frazioni collinari, e saranno utilizzate anche per il pronto intervento in caso di situazioni di emergenza”.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio stampa