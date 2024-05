Economia e sport, crisi e rilancio del calcio italiano: all'Unifi sarà presente anche Gravina

Lunedì 6 maggio il Campus delle Scienze Sociali ospita l’evento “Tra crisi e rilancio: la situazione economica del calcio italiano” (ore 9.30 – Edificio D15, Aula 0.04, via delle Pandette 32, Firenze).

Dopo i saluti della rettrice Alessandra Petrucci, i lavori saranno aperti dalle relazioni a cura degli studiosi dell’Ateneo fiorentino, coordinati dalla delegata Unifi all’inclusione, diversità e sport Maria Paola Monaco. Interverranno il docente di Economia aziendale Luca Bagnoli e il ricercatore di Sociologia dell’ambiente e del territorio Giuseppe Russo (“Un quadro sulla situazione economico-finanziaria del calcio italiano”); il docente di Disegno Stefano Bertocci (“Impianti sportivi e sviluppo del calcio italiano: una panoramica”) e il docente di Diritto amministrativo Federico Orso (“I mutamenti del mondo del calcio italiano in una prospettiva giuridica”).

A seguire è in programma la tavola rotonda coordinata dal giornalista di “Domani” Vittorio Malagutti e introdotta dalla presidente del Corso di Laurea in Scienze motorie, sport e salute Alessandra Modesti. Parteciperanno Nicola Armentano, medico dello sport; Umberto Calcagno, presidente Associazione Italiana Calciatori; Federica Cappelletti, presidente della Lega di Serie A femminile; Enrico Casiraghi, chief financial operating officer Lega Serie A; Evelina Christillin, consigliera Fifa; Pierluigi Vossi, vicepresidente Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

Il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Gabriele Gravina affronterà il tema de “L’economia del calcio italiano nel contesto globale”.

Le conclusioni saranno affidate a Massimo Gulisano, docente Unifi di Anatomia umana.