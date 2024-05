Fi-Pi-Li, per lavori sui viadotti sensi unici alternati a Empoli e Lastra a Signa

Per effettuare lavori di messa in sicurezza e sui ferri d'armatura dei viadotti della strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, l'Ufficio Viabilità della Metrocittà Firenze ha stabilito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h, per il restringimento della carreggiata, sulla Sp 10 'Di Val d'Elsa' dal km 1+400 al km 1+900, e dal km 1+500 al km 1+700, nel comune di Empoli, fino al 15 maggio 2024, con orario 8-18.

Per un analogo intervento in corrispondenza del "viadotto Grillaio" della FiPiLi previsto il senso unico alternato, regolato da movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere per il restringimento della carreggiata, sulla Sp 72 "Vecchia Pisana", dal km7+600 al km7+700, nel comune di Lastra a Signa (FI), fino al 15 maggio, negli stessi orari.