Giovani alla scoperta del Museo della Misericordia e Conservatorio Santa Chiara: laboratori al via

Due laboratori per bambini e ragazzi, pensati per diffondere la cultura museale tra i più giovani e ideati dai partecipanti del corso di "Operatore dei servizi integrati alla persona", promosso dall'agenzia formativa "La Bottega di Geppetto", un'istituzione del Comune di San Miniato. Sabato 4 maggio prenderanno il via due attività importanti, "Contagiamoci" al Museo della Misericordia e "Dalla Culla al Museo" al Museo del Conservatorio di Santa Chiara, due esperienze-pilota che hanno come obiettivo quello di far conoscere la ricchezza storico-artistica dei luoghi di San Miniato alle generazioni più giovani, attraverso la possibilità di sperimentare direttamente l'accesso agli spazi e la consultazione di materiali, documenti e altro.

"Contagiamoci" è un laboratorio didattico rivolto a due classi terze dell'IT Cattaneo, basato sul tema delle "Epidemie nella storia" e sviluppato con il metodo del caviardage, che prevede una visita al museo e, a seguire, un laboratorio didattico basato su una selezione di documenti d'archivio attinenti il tema delle epidemie, creando così un ponte con l'esperienza vissuta in prima persona durante il Covid-19. Al termine, ciascun studente avrà prodotto il proprio elaborato con il caviardage, che verrà esposto in una mostra temporanea aperta al pubblico nella sede dell’Arciconfraternita della Misericordia domenica 5 maggio.

"Dalla Culla al Museo" è la seconda attività, ad ingresso libero, che si svolgerà alle 16.00 al Museo del Conservatorio di Santa Chiara, durante la quale si prevedono laboratori di lettura e di acquerelli, per bambini di età compresa tra 0 e 6 anni.

Il Museo della Misericordia e il Museo di Santa Chiara fanno parte del Sistema Museale Integrato di San Miniato e, in occasione di queste due iniziative, saranno visitabili con accompagnamento gratuito a cura dei partecipanti del corso "Operatore dei Servizi Integrati alla Persona" (orari di apertura del Museo della Misericordia: sabato e domenica 9.00-13.00 / 14.00-18.00 - orari di apertura del Museo del Conservatorio di Santa Chiara: sabato 15.00-18.00; domenica 11.00-13.00 / 15.00-18.00).

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa