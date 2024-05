Il fine settimana dell'accademia Bassi

È all'insegna della musica dal vivo il fine settimana all'Accademia Musicale "Amedeo Bassi".

Nel pomeriggio di sabato 4 Maggio alle ore 17.30 presso la chiesa di Montegufoni si esibiranno l'orchestra e la corale "Amedeo Bassi" dirette da Massimo Annibali, in un repertorio barocco alla presenza dei solisti Serena Caremani e Luca Magni al flauto, Gerardo Fidel al violino e Norbert Itrich all'organo. In programma inoltre la Missa Brevis di De Haan nella trascrizione per orchestra e coro.

Alle ore 18.00 di domenica 5 maggio, presso l'auditorium della scuola di musica in via di Montegufoni 25, prosegue il terzo appuntamento della stagione concertistica "Suoni di primavera" con le note della chitarra classica di Federico Piccioli preceduto dal gruppo di chitarre degli allievi della scuola.

Due appuntamenti di bella musica da non perdere. L'ingresso agli eventi è gratuito.

Fonte: Ufficio Stampa