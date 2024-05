Lavori di riqualificazione in centro, bando per contributi economici alle imprese di Piazza Boccaccio

Il Comune di Certaldo ha emanato un bando pubblico per l'assegnazione di contributi economici a fondo perduto alle imprese localizzate in Piazza Boccaccio, Via 2 Giugno e Borgo Garibaldi che hanno subito riduzioni del fatturato a causa dei lavori di riqualificazione del centro.

L'obiettivo principale è quello di fornire un sostegno alle imprese che hanno registrato una diminuzione del fatturato a partire da novembre 2023. Lo stanziamento complessivo per i contributi ammonta a 50.000 euro.

Le imprese potranno ricevere un contributo che varia da un minimo di 700 euro a un massimo di 2.500 euro, a seconda della percentuale di riduzione del fatturato registrata nel periodo 01/10/2023 – 31/03/2024 rispetto al periodo 01/10/2022 – 31/03/2023. L'importo del contributo erogato non potrà essere superiore alla perdita di fatturato subita.

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite posta certificata PEC all'indirizzo comune.certaldo@postacert.toscana.it entro le ore 24.00 del 31 maggio 2024, seguendo le istruzioni indicate nel bando.

Possono presentare domanda le imprese aventi sede operativa nel Comune di Certaldo in una delle vie/piazze indicate, iscritte come attive in CCIAA e che operano effettivamente nei settori del commercio al dettaglio, della somministrazione alimenti e bevande, o dell'acconciatura. Inoltre, le imprese devono essere in regola con gli obblighi fiscali e previdenziali e devono rispettare il limite di aiuto "de minimis" previsto dalla normativa UE.

I contributi verranno erogati entro 60 giorni dall'assunzione dell'impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale, previa verifica dei requisiti dell'impresa beneficiaria. Successivamente alla liquidazione dei contributi, l'Amministrazione Comunale effettuerà dei controlli a campione per verificare la correttezza delle informazioni fornite.

Tutta la documentazione sul sito comune.certaldo.fi.it

Contributi anche per strutture esterne a servizio delle imprese del centro urbano

Il Comune di Certaldo ha lanciato un nuovo bando pubblico per supportare le attività commerciali che acquistano e installano strutture esterne su suolo pubblico, in seguito alla rimozione di arredi preesistenti a seguito dei lavori di riqualificazione del centro urbano.

Con uno stanziamento complessivo di 20.000 euro, l’Amministrazione intende erogare contributi fino a 2.000 euro per ciascuna impresa che rispetti i requisiti richiesti. Questi contributi sono concessi in base all'ordine di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le imprese che possono partecipare devono soddisfare diversi criteri, tra cui:

Avere sede operativa nel Comune di Certaldo, in specifiche zone indicate, come Piazza Boccaccio, Via 2 Giugno, Via Roma o Borgo Garibaldi.

Essere attive e registrate alla Camera di Commercio, senza sospensioni temporanee, al momento della pubblicazione del bando.

Esercitare una delle attività specificate nel bando, come esercizi di somministrazione alimenti e bevande, esercizi di commercio al dettaglio nel settore alimentare o punti vendita di stampa, esercitati su suolo pubblico.

Aver già installato strutture o arredi su suolo pubblico, rimossi in seguito ai lavori di riqualificazione del centro urbano, con provvedimento specifico dell'Amministrazione Comunale.

Avere l'atto abilitativo richiesto dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività.

Rispettare i requisiti morali previsti dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività.

Non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Certaldo

Essere in regola con gli obblighi nei confronti di enti previdenziali e assicurativi.

Le strutture esterne devono essere conformi al Regolamento Comunale, che stabilisce le specifiche tecniche per la progettazione di spazi e strutture all'aperto su suolo pubblico.

Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.certaldo@postacert.toscana.it entro il 31 maggio 2024, seguendo le indicazioni dettagliate nel bando. Una volta approvate, le imprese dovranno presentare la rendicontazione delle spese entro il 30 settembre 2025 per ottenere il contributo. È importante notare che il contributo erogato sarà soggetto a una ritenuta del 4% a titolo di acconto Irpef/Ires.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di revocare o annullare il bando in qualsiasi momento, senza possibilità di pretese da parte dei partecipanti.

Tutta la documentazione sul sito comune.certaldo.fi.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa