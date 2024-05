ll candidato del Cdx Pavese incontra il presidente dell'USC Montelupo

Federico Pavese, candidato sindaco di Montelupo per il cdx, insieme ad alcuni candidati nella lista che lo sostiene, Giulia Antinozzi, Danilo Di Stefano e Giuseppe Madia, ha incontrato il presidente dell'USC Montelupo, Alberto De Luca, per fare il punto sullo stato del calcio dilettantistico locale.

Pavese e De Luca, nel corso di una chiacchierata caratterizzata da reciproca cordialità, hanno affrontato tutte le questioni più importanti che riguardano gli aspetti sportivi e organizzativi della società amaranto, ponendo particolare attenzione agli interventi strutturali che riguardano il rifacimento di parti dell'impianto sportivo, come gli spogliatoi, che dovrebbero essere a carico dell'amministrazione comunale in qualità di proprietaria dell'impianto.

Pavese, preso atto delle priorità rappresentate dal presidente De Luca in un'ottica di miglioramento dei servizi da mettere a disposizione delle squadre giovanili e della prima squadra dell'USC Montelupo, non ha mancato di sottolineare come sia un obbligo morale per l'amministrazione comunale, prima ancora che in qualità di proprietario dell'impianto, farsi carico dei lavori di straordinaria manutenzione, magari attraverso forme di partenariato pubblico-privato.

Al termine dell'incontro, Federico Pavese, nel ringraziare il presidente Alberto De Luca per il suo impegno organizzativo e finanziario che garantisce l'esistenza dell'USC Montelupo al servizio di circa 300 giovani atleti oltre alla prima squadra e a tutto il personale tecnico e amministrativo , ha assicurato il suo forte interessamento e quello della coalizione di centrodestra che lo sostiene per trovare soluzioni in tempi brevi nel solo ed esclusivo interesse della comunità montelupina che non può privarsi dell'apporto che l'USC Montelupo fornisce al movimento calcistico dilettantistico e giovanile locale.