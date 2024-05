Servizi scolastici ed extrascolastici, a Vinci iscrizioni al via

Si aprono lunedì 6 maggio 2024 le iscrizioni per i servizi scolastici ed extrascolastici comunali per l'anno scolastico 2024/2025: trasporto scolastico, refezione, prescuola e agevolazioni tariffarie. Le domande per le iscrizioni ai servizi scolastici ed extrascolastici e per usufruire delle agevolazioni tariffarie, dovranno essere presentate esclusivamente on line, attraverso il portale dei servizi a domanda individuale, accedendo al sito internet del Comune di Vinci nella sezione Servizi-Servizi a domanda individuale.

Sarà possibile presentare richiesta di iscrizione per refezione, prescuola e trasporto scolastico entro il 14 giugno 2024.

Questi i link diretti ai singoli servizi, sul sito del Comune di Vinci:

https://www.comune.vinci.fi.it/servizio/iscrizione-pre-scuola/

https://www.comune.vinci.fi.it/servizio/iscrizione-refezione-scolastica/

https://www.comune.vinci.fi.it/servizio/iscrizione-trasporto-scolastico/

https://www.comune.vinci.fi.it/servizio/richiesta-agevolazioni-tariffarie-ed-esonero-per-disabilita/

Le richieste di refezione e trasporto scolastico valgono per l'intero ciclo scolastico, la richiesta di prescuola va presentata ogni anno scolastico. La richiesta di agevolazione tariffaria potrà essere presentata ogni anno scolastico. Il termine per presentare la richiesta di agevolazione tariffaria e l'esonero per disabilità certificata (L. 104/92) e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Infine, l’ufficio servizi scolastici del Comune di Vinci ricorda che le iscrizioni al nido d'infanzia comunale "Piccino Picciò" sono ancora attive per i bambini nati dal 1° al 31 Maggio 2024; il termine per l’iscrizione è il 1° giugno 2024.

Fonte: Comune di Vinci