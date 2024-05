Violazioni dell'IVA per oltre 70mila euro, nei guai un avvocato

La guardia di finanza di Livorno ha condotto un'importante operazione contro l'evasione fiscale.

Dopo un'analisi incrociata di informazioni e dati bancari, i finanzieri hanno individuato un avvocato che operava a Livorno e nella provincia e che ha omesso di dichiarare oltre 150.000 euro di compensi e redditi al Fisco, con violazioni dell'IVA per oltre 70.000 euro.

Durante un controllo fiscale dettagliato, i militari hanno eseguito "indagini finanziarie" richiedendo al professionista chiarimenti sulle sue transazioni bancarie. Tuttavia, l'avvocato non è riuscito a fornire spiegazioni adeguate per diverse transazioni, e di conseguenza gli importi sono stati considerati come ricavi o compensi non dichiarati al Fisco per mancanza di documentazione adeguata.

Al termine dell'operazione, le Fiamme Gialle hanno redatto un verbale dettagliato che è stato inviato all'Agenzia delle Entrate competente per le azioni di accertamento e riscossione.

Da inizio anno, i finanzieri hanno condotto più di una dozzina di controlli fiscali ed economico-finanziari su professionisti di diversi settori in tutta la provincia, contestando importi complessivi che superano i 2 milioni di euro