Amministrative Empoli: FdI conferma la crescita sul territorio

In risposta all’articolo “Meloni a Empoli 5 anni fa: dal 6% alla guida del governo” pubblicato su Gonews venerdì 3 maggio, Fratelli d’Italia Empoli puntualizza quanto segue:

“Dal 2019 ad oggi Fratelli d’Italia a Empoli è cresciuto e si è radicato sul territorio diventando punto di riferimento anche per tutti i moderati di centrodestra e per tutti i cittadini che non si riconoscono nell’attuale amministrazione.

Sicuramente abbiamo la possibilità di ottenere un risultato storico a Empoli, proiettando il nostro partito a numeri molto più alti di quelli ottenuti nel 2019, segno chiaro del lavoro svolto sul territorio da tutto il coordinamento cittadino.

Per chiarezza a tutto l’elettorato che si appresta al voto dell’ 8 e 9 Giugno, Fratelli d’Italia appoggia convintamente Simone Campinoti come candidato sindaco del centrodestra, per vincere finalmente Empoli e governare per i prossimi 5 anni.

Il partito è unito e schierato al suo fianco, sia a livello territoriale, che nazionale, vedendo in Simone Campinoti un valore aggiunto per tutta la coalizione di centro destra, come ha ricordato nell’ultimo incontro anche l’Onorevole Giovanni Donzelli, Responsabile Organizzativo nazionale del partito”.

