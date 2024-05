Basket Castelfiorentino che match! A Grosseto finisce 39-50

Torna a correre il Basket Castelfiorentino e lo fa rispettando i pronostici della vigilia. Le ragazze di Gianni Lazzeretti chiudono la pratica Gea Basketball espugnano il parquet grossetano per 39-50. Immediato, dunque, il riscatto castellano a distanza di sette giorni dalla sconfitta di Montecatini che ha costretto le gialloblu alla prima battuta d’arresto di questa seconda fase.

Gara forse più combattuta del previsto quella andata in scena a Grosseto, con le locali sempre a strettissimo contatto per metà gara e poi rimaste comunque in scia fino agli ultimi giri di lancette. In avvio, infatti, si viaggia in perfetto equilibrio, con il tabellone che segna 9-9 dopo dieci minuti. Un botta e risposta che prosegue anche nella seconda frazione, finché le gialloblu riescono ad acciuffare il +1 su cui vanno negli spogliatoi (23-24). Al rientro dall’intervallo le ragazze di coach Lazzeretti provano ad alzare il ritmo e riescono a piazzare quel mini break che di fatto permette di incanalare la sfida: 32-39 al terzo riposo. Un vantaggio che, nonostante gli assalti locali, le gialloblu riescono a difendere nella quarta frazione, per poi gestire con autorità la volata finale.

Prossimo impegno venerdì 10 maggio alle 21 al PalaGilardetti contro la Florence.

GEA BASKETBALL – BASKET CASTELFIORENTINO 39-50

Tabellino: Caparrini 7, Bellantoni 11, Moustakalle 2, Ancillotti 6, Baldinotti 8, Banchelli 1, Bandinelli 9, Lucchesi 3, De Felice 3, Iovenitti, Sanesi, Costa. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 9-9, 22-23 (13-14), 32-39 (10-16), 39-50 (7-11)

Arbitro: Zucchini di Grosseto.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino