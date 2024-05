Chiusura dell'Archivio di San Miniato: replica del comune a CGIL

L'intervento dei pompieri dell'8 marzo scorso non è all'origine della chiusura dell'archivio del Comune di San Miniato, per il quale era previsto invece un percorso per la digitalizzazione che sarebbe comunque dovuto iniziare. La chiusura si è resa necessaria per consentire la movimentazione del materiale.

L'amministrazione comunale di San Miniato replica alle accuse mosse dalla CGIL, precisando anche il perché della mancata proroga dell'appalto. Il Comune, nel novembre 2023, ha avviato un regolare concorso per l'assunzione di una serie di figure impiegate nel Settore 4, procedura che si è conclusa e adesso si stanno inserendo in organico. Non si tratta di un'azione contro la cooperativa ma semplicemente di una ordinaria procedura assunzionale, tramite concorso, che è stata ultimata.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di San Miniato