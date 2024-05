Comunali 2024: la lista "Questa è Empoli" presenta tutta la squadra

È stata completata la lista civica Questa è Empoli, nata nel 2014 in appoggio della candidatura di Brenda Barnini, e oggi in sostegno di Alessio Mantellassi candidato sindaco a Empoli.

Un mese fa furono presentati in una conferenza stampa simbolo e i primi quattordici candidati, a cui se ne sono aggiunti, in queste settimane, altri dieci a completamento della lista.

«Sono molto soddisfatto di tutte le candidate e candidati di Questa è Empoli, un bel mix di esperienze amministrative e nuovi volti con diverse competenze, rappresentative di tutto il territorio comunale. Questa lista nasceva dieci anni fa, da un’intuizione di Brenda, adesso rappresenta un pezzo della storia amministrativa e politica degli ultimi dieci anni di Empoli. Oggi abbiamo una lista di ventiquattro persone, una rappresentanza molto variegata di esperienze di vita, provenienza e professioni, che si mettono a disposizione della città e mi accordano sostegno e fiducia» dichiara Mantellassi.

A Tommaso Alderighi, Chiara Pagni, Martina Biondi, Maria Cira d’Antuono, Dario Barbaria, Adolfo Bellucci, Elena Fontani, Cristian Porciatti, Francesco Raugei, Paolo Pianigiani, Giulia Terreni, Giulia Tinti e Luca Montanelli già annunciati, si aggiungono Patrizia Polito, Zinnedin Zahim, Claudio Tommasoni, Debora Batistini, Sofia Siemoni, Fabio Tognetti, Chiara Chiari, Irene Pezzatini, Giovanni Maestrelli e Chiara Saggio.

I candidati

Tommaso Alderighi, 49 anni creatore ed organizzatore di eventi.

Presidente dell’associazione Ludicomix. Da anni impegnato nel mondo delle associazioni e del terzo settore ha deciso di candidarsi per pensare un modo nuovo di gestire gli eventi ed il turismo di Empoli.

Francesco Raugei, 40 anni, piccolo imprenditore.

Si candida perché da empolese è molto legato al territorio e vuole dare un contributo concreto alla valorizzazione e alla crescita della città.

Paolo Pianigiani, 71 anni pensionato.

Ha lavorato nel settore industriale, commerciale e dirigenza di filiali. Si candida perché crede molto nella candidatura di Alessio Mantellassi, sicuro che darà un impulso alla storia locale, non sempre conosciuta in città.

Adolfo Bellucci, 57 anni, funzionario Tecnico del Consorzio Bonifica Medio Valdarno, sposato con Maria

Letizia e padre di Ottavia e Elena.

Si candida, per la seconda volta, per impegnarsi e mettere a disposizione esperienza, competenze ma soprattutto la capacità di ascoltare e la voglia di dare risposte alle esigenze di cittadine e cittadini.

Elena Fontani, 42 anni,assistente alla poltrona in uno studio dentistico, moglie di Fabrizio e mamma di Matteo.

Si candida perché riconosce in Alessio Mantellassi la migliore candidatura possibile e perché crede che possa fare un ottimo lavoro come sindaco.

Maria Cira d’Antuono, 46 anni, avvocata, mamma di Giulia e Lorenzo.

Si ricandida perché il lavoro svolto in questi cinque anni le ha dato ancora più motivazione e determinazione a lavorare per Empoli, anche come segno di riconoscenza per la città che quindici anni fa la accolta.

Giulia Terreni, 40 anni, impiegata.

Dopo l’esperienza da assessore con deleghe alla cultura, al turismo e alle tradizioni popolari, ha deciso di ricandidarsi per dare ancora una volta un contributo alla città, proseguendo con azioni culturali e turistiche che crede siano un grande potenziale della città.

Cristian Porciatti, 54 anni, ingegnere libero professionista.

Si candida per fare crescere un futuro incentrato e degno delle origini della sua adorata città .

Chiara Pagni, 40 anni, project manager in ambito sociale presso la confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, compagna di Mirco e mamma di Cecilia di 7 anni e dei gemelli Cosimo e Olivia di 2

mesi.

Si ricandida perché crede nel progetto di città della lista civica Questa è Empoli, ovvero una città aperta, inclusiva, dialogante con tutti e tutte, che non lascia indietro nessuno.

Giulia Tinti, 37 anni, Trade Compliance Burberry.

Si candida perché ha riconosciuto un’unità di intenti con il programma di Alessio Mantellassi, una volontà comune di rendere Empoli una città sempre più attenta allo sviluppo, al lavoro e al contempo vigile sulle situazioni di bisogno e fragilità.

Martina Biondi, 52 anni, farmacista.

Si candida perché fa parte della lista civica Questa è Empoli fin dalla sua costituzione e vuole sostenere il prosieguo di alcuni progetti dei precedenti mandati, ma anche appoggiarne di nuovi come le tematiche relative alla sicurezza e alla cultura.

Luca Montanelli, 40 anni, medico di famiglia.

Si candida perché per ottenere risultati non crede sia sufficiente lamentarsi su Facebook. Convinto del progetto della lista civica, ha deciso di dare il suo contributo.

Dario Barbaria, 46 anni, consulente digital transformation per una azienda empolese che si occupa di marketing, creatività e tecnologia a livello internazionale.

Si è trasferito a Empoli da Palermo vent'anni fa. Ha fondato e diretto una testata giornalistica locale (l'Empovaldo). Si candida per dare il suo contributo attivo nella città in cui da siciliano ha scelto di vivere.

Chiara Saggio, 28 anni, sorvegliante museale e bibliotecaria.

Ha collaborato con Alessio Mantellassi per il progetto “Pietre della Memoria” che ha realizzato durante il suo servizio civile. Ha deciso di candidarsi per continuare a portare il suo contributo alla città dove è cresciuta.

Lorenzo Boldrini, 33 anni, responsabile commerciale Empoli F.C.

Empolese dalla nascita, si candida per contribuire attivamente allo sviluppo economico e all'innovazione tecnologica della città, mettendo al servizio della comunità la sua energia e il suo impegno.

Giovanni Maestrelli, 40 anni, nato ad Empoli, architetto specializzato in prevenzione incendi.

Una bellissima esperienza lavorativa come responsabile di una ditta che aveva in appalto la manutenzione del verde, gli ha permesso di stare a contatto e creare un rapporto con le persone ed in questo si rivede nell' impostazione della campagna elettorale intrapresa da Alessio. Ritiene giusta la visione a medio lungo termine dei progetti per migliorare la città ed anche in questo si rivede nella sua organizzazione lavorativa giornaliera.

Irene Pezzatini, 39 anni, sposata coordinatrice organizzativa per una cooperativa che gestisce servizi educativi.

Dopo la maturità ha intrapreso gli studi universitari, interrotti poi per dedicarmi all'attività lavorativa nel campo socio culturale e, soprattutto, in quello educativo e dell'infanzia.

Si candida con l'obiettivo primario di adoperarsi per rendere sempre più efficienti i servizi scolastici della città e rivitalizzare le attività commerciali del centro, settore toccato con mano per esperienza familiare generazionale, che meritano di tornare a essere un punto nevralgico di Empoli.

Chiara Chiari, 30 anni, dottoressa in pianificazione e progettazione della città e del territorio.

È specializzata sul tema delle tecniche e metodi della progettazione partecipata e delle pratiche di democrazia e beni comuni. Sì occupa dal 2019 di processi di comunicazione strategica e istituzionale, democrazia partecipata e coinvolgimento della cittadinanza per le decisioni e le scelte a fianco di organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore Sui candida con l’intento di aumentare la qualità e lo sviluppo della Città di Empoli come spazio di dialogo dove le cittadine e i cittadini siano parte attiva del suo disegno, trasformandosi da semplici spettatori a co-costruttori della città.

Fabio Tognetti, 46 anni, coordinatore tecnico nella manutenzione aereoportuale.

Organizzatore dell'Ambarabà Fest ed ex presidente dell'omonima associazione. Si candida per mettere al servizio di Empoli la sua esperienza e competenza con un'idea di cittadinanza inclusiva e partecipata.

Sofia Siemoni, 25 anni, dipendente pubblica.

Si candida per attivarsi per la propria città e collaborare per dare vita a reti sicure per ogni cittadino sono due elementi in cui credo dai banchi del liceo. Oggi invece, voglio provare a restituire l’amicizia e il sostegno che questa città mi ha dato negli anni.

Debora Batistini, 52 anni, agente di commercio, vice presidente di Cascine Volley. Ha deciso di appoggiare Alessio perché ha respirato quei valori, quel credo e quel vivere la politica, dei tempi passati, quei tempi in cui persone splendide vere come mio nonno facevano gli accordi con la pagliuzza ed attribuivano alla politica, veri autentici valori. Ha sempre creduto grazie anche allo sport, nell’immensa importanza dei giovani. Crede in Alessio, persona giovane ma incredibilmente preparata, nel suo entusiasmo , nella sua energia, nei sui autentici valori e nei suo sogni che sono anche miei.

Claudio Tommasoni, anni 72, insegnante.

È insegnante di storia della musica, pianoforte e composizione, impegnato nell’associazionismo da sempre, attualmente presidente e direttore artistico musica perl’A.S.D. riconosciuta Harmonia musica e danza l’art de la danse. Durante il lockdown ha ideato e realizzato con il Patrocinio del Comune di Firenze il Concorso musicale Internazionale “Firenze online” alla IV edizione.

Come accompagnatore al pianoforte ha partecipato ad oltre 40 pomeriggi di musica popolare in Centri per anziani e R.S.A dei Quartieri 1,2,3,4 di Firenze. Alessio Mantellassi è un punto di riferimento per lui e si impegna perchè lo diventi per tutta la città. In particolare il suo contributo è rivolto verso la cultura e per il nuovo teatro.

Zinnedin Zahim,21 anni , studente.

Uno dei suoi obiettivi principali è creare più eventi e iniziative che interessino tutti. Vorrebbe lavorare per una comunità inclusiva, dove ogni generazione abbia voce e si senta coinvolta.

Patrizia Polito, 43 anni, impiegata amministrativa.

Nata a Caracas il 4 marzo 1981, risiede a Vinci, madre di 4 figli di cui uno con grave disabilità. Ha scelto di candidarsi perché sa quanto possa essere difficile la vita di una donna sola che affronta anche il problema della disabilità. Crede che la sua esperienza potrà essere utile ad aiutare chi vive gli stessi problemi.

