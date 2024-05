Due 'spaccate' con tombini nella notte a Firenze

La polizia è intervenuta la scorsa notte in due casi di spaccate: una alle 04.30 in un bar in via Panciatichi e l'altra alle 05.45 in un negozio in via Morandi. Entrambe le spaccate sono state eseguite con lo stesso modus operandi, utilizzando un tombino come "ariete" per rompere le vetrine. Il tombino è stato ritrovato all'interno delle attività dai poliziotti intervenuti.

Nel primo caso, sono stati i dipendenti a contattare il numero d'emergenza dopo aver trovato i malintenzionati nei locali del bar al mattino presto. La presenza improvvisa dei dipendenti avrebbe fatto fuggire i ladri, che non sono riusciti a portare via nulla.

Nel secondo caso, dal negozio in via Morandi sono scomparse alcune monete, mentre altri eventuali furto restano da quantificare.

La Polizia di Stato sta indagando su entrambi gli episodi, analizzando le telecamere di videosorveglianza nelle zone colpite per identificare i responsabili.