Maltrattamenti e stalking nei confronti della ex compagna, 38enne ai domiciliari

Un uomo di 38 anni è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico a Cascina, accusato di maltrattamenti in famiglia e stalking nei confronti della sua ex compagna italiana coetanea. La donna ha denunciato le violenze fisiche e psicologiche subite durante la relazione, oltre agli atti persecutori dell'uomo dopo la fine della loro relazione, inclusi continui messaggi e telefonate per riconciliarsi.

Le denunce della donna hanno portato all'avvio di un'attività investigativa che ha raccolto sufficienti prove per convincere l'autorità giudiziaria ad applicare la misura cautelare nei confronti del 38enne.