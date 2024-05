Massa: rintracciato il detenuto evaso alcuni giorni fa

È stato rintracciato un detenuto di origine senegalese evaso dal carcere di Massa. L'uomo da alcuni giorni non era rientrato dal lavoro esterno a cui era ammesso. Lo rende noto il sindacato Sappe spiegando che l'uomo è stato individuato nella serata di ieri" a Marina di Massa dagli uomini della polizia penitenziaria di Massa e successivamente si è riusciti "a ricondurre l'evaso in istituto".

Il detenuto, spiega in una nota il segretario regionale per la Toscana del Sappe Francesco Oliviero, è stato individuato da due poliziotti penitenziari liberi dal servizio che lo hanno inseguito: "Capendo di essere stato riconosciuto" il recluso avrebbe poi tirato fuori "un coltello di grosse dimensioni, urlando agli agenti di allontanarsi per poi darsi alla fuga. A quel punto i colleghi provvedevano ad allertare il comandante di reparto e le altre forze di polizia".

Dopo una telefonata intercorsa con un agente della penitenziaria il detenuto è poi rientrato al carcere. Per il segretario generale del Sappe Donato Capece "la cattura dell'uomo è stata condotta in maniera perfetta dal punto di vista operativo, con grande professionalità e nella massima discrezione e sicurezza".