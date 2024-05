Pisa: torna il mercatino di primavera

Oltre l'atteso evento di Star Event, il fine settimana pisano si caratterizza per due appuntamenti da non perdere. Street Food Truck, in piazza Don Minzoni ancora sabato 4 e domenica 5 maggio. Due giorni di cibo di strada, con scelte svariate, dalla cucina indiana agli hamburger di angus e di scottona, cibo argentino, panino con polpette siciliano, lampredotto, bomboloni toscani, birra danese e molte altre specialità. Street Food Truck, in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, è aperto, con ingresso libero, dalle 11 alle 23.

Sempre sabato 4 e domenica 5, organizzato da Confcommercio in collaborazione con Colleventi e il patrocinio del comune di Pisa, ci sarà il mercatino di Primavera, dalle 10 alle 19 con stand di artiginaato, come tegole dipinte, antichi giochi in legno, quadretti dipinti a mano, decupage e prodotti tipici come miele, liquirizia, prodotto caseari e altro. Sarà presente anche lo stand delle piante carnivore e delle piante grasse in vasi di sughero. Animazione sabato con truccabimbi gratuito dalle ore16 e domenica con laboratorio gratuito di aquiloni sempre alle ore 16.

Fonte: Comunicazione & Stampa Confcommercio Provincia di Pisa