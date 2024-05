Scritte No Vax a Pescia. L'indignazione di Rifondazione Comunista

Questa mattina, chi andava al Cimitero di Pescia ha trovato delle squallide frasi firmate dai fantomatici NO VAX che tanti danni continuano a fare alla democrazia ma anche e soprattutto a chi esprime il dissenso rispetto ai tanti temi, in particolare sulla salute e sulla sanità pubblica. Frasi inaccettabili oltre che assolutamente fuori dalla realtà e offensive anche nei confronti dello stesso Vigile del Fuoco deceduto pochi giorni or sono (alla cui famiglia, rinnoviamo le nostre sincere condoglianze).

Sono frasi inaccettabili, contro ogni logica scientifica e contro il minimo senso di comunità. Sono frasi che Rifondazione Comunista condanna senza se e senza ma, non solo ricordando le fatiche inenarrabili del personale ospedaliero nella terribile crisi da Covid e non solo per rispetto a Samuele, ma perché questi gesti, queste azioni, sembrano create apposta per far scattare il riflesso condizionato delle accuse più assurde nei confronti di chiunque, su qualsiasi tema, possa o voglia avanzare una lettura critica di quanto imposto in questo momento da chi comanda. Anche quelle scritte sono vero e proprio fascismo.

Non a caso, gli elementi più noti di quello squallido movimento sono impegnati anche nelle elezioni europee nelle liste di Fratelli d’Italia. Dopo le ridicole esternazioni di Melosi, questa città deve sopportare anche questa provocazione! Chiediamo un intervento immediato del Comune per rimuovere le orrende scritte, pur sapendo dei vincoli esistenti su quel luogo che è sottoposto alla vigilanza della Soprintendenza dei Beni Architettonici della Toscana nord.

Si ringrazia per l’attenzione e se ne chiede la pubblicazione.

La Segreteria di Rifondazione Comunista – S. E di Pescia La Segreteria provinciale di Rifondazione Comunista – S. E. di Pistoia