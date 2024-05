T-Factor: il 7 maggio in arrivo esperti da tutto il mondo per discutere degli usi

Quattro anni di attività, 12 paesi partecipanti, 25 partner, oltre 200 soggetti coinvolti, decine di iniziative, 10 miliardi investiti nei siti pilota: tutto questo è T-Factor, il progetto europeo sulla rigenerazione urbana, guidato da Anci Toscana e finanziato dal programma Horizon, che ha portato all'attenzione internazionale il tema dell’uso temporaneo degli spazi inutilizzati o in via di recupero. Un progetto che vedrà il suo evento finale martedì 7 maggio a Firenze, nella Sala Giordano di Palazzo Medici Riccardi, e proseguirà l’8 a Livorno con una visita-studio agli Hangar creativi.

Sono stati quattro anni di ricerca e sperimentazione, che con il coinvolgimento di città europee e extraeuropee è riuscito a raggiungere l’obiettivo di creare una rete di scambio e collaborazione, per sbloccare il potenziale di trasformazione degli usi temporanei, intesi come un nuovo modo per "fare città": una strada per far rivivere gli spazi con insediamenti temporanei di attività ricreative e culturali, con la partecipazione diretta dei cittadini, secondo un innovativo approccio di urbanistica ‘tattica’. A Firenze un esempio da manuale: la Manifattura Tabacchi, che stata una delle esperienze al centro del progetto.

L’evento del 7 maggio trarrà le conclusioni di questo percorso: a partire dalle esperienze sul campo, saranno analizzati e discussi i cambiamenti effettivamente necessari, per rendere l’uso temporaneo uno strumento adatto a rispondere alla grande sfida di una ‘transizione giusta’, per uno sviluppo urbano sostenibile e inclusivo. Sarà anche presentato il volume T-Factor, realizzato per questa occasione.

I lavori si apriranno alle 10 con i saluti istituzionali del sindaco di Firenze, del presidente Anci Toscana e dell’assessore regionale all’Urbanistica. Poi Besnik Mehmeti di Anci Toscana presenterà il progetto, seguito dall'intervento di Ilda Curti dell’Università di Torino. Poi tre sessioni tematiche: “Cambiare il fine: se l’uso temporaneo lavora per le transizioni”; “Cambiare la nozione di tempo: se l’uso temporaneo agisce per il lungo termine”; “Cambiare la scala di azione: se l’uso temporaneo diventa un modo di ‘fare città’”; partecipano esperti, studiosi e amministratori da tutto il mondo. Dopo la presentazione del libro sul progetto, sarà il direttore di Anci Toscana Simone Gheri a chiudere i lavori, intorno alle 15.30.

Info: https://www.t-factor.eu/

Fonte: Ufficio Stampa