Elezioni Santa Croce, Oliveri contro Bucci: "Sembra il programma del cdx"

Mi piace leggere gli articoli della candidata del centrosinistra del comune di Santa Croce sull’Arno in quanto mi sembra di leggere il programma che presenteremo alle prossime elezioni amministrative.

Capisco benissimo che la candidata è allenata all’ascolto e alla valorizzazione delle richieste che arrivano dalla cittadinanza ma che debba andare ad ascoltare i cittadini per sapere che a Santa Croce per tantissimi problemi non è vivibile non lo sapeva? Non lo sa che la maggior parte delle strade di Santa Croce e Staffoli sono piene di buche? Non lo sa che tantissimi marciapiedi sono con le barriere architettoniche e peggio ancora che di recente la sindaca Giulia Deidda le ha realizzate sui marciapiedi recentemente creati e che adesso riceve un contributo di 11.025 euro dalla la Regione Toscana per eliminarli? La candidata del centro sinistra lo sa che questa si chiama vergogna nei confronti della cittadinanza?

Quando parla della cultura che ha portato investimenti e non ha tolto niente lo sa che nell’ultimo bilancio con il Teatro Verdi c’è stata una rimessa di 212.000 euro? Mentre per esempio sul problema delle zanzare ha solo disinfestato alcune zone e alcuni parchi nel capoluogo e lasciato gli staffolesi farsi pungere dalle zanzare perché non hanno stanziato circa 3/4 mila euro per la disinfestazione? Questo è solo un piccolo esempio.

Tutti i problemi esistenti nel nostro comune li ha percepiti durante i numerosi incontri pubblici già fatti e che come dice ne vuole fare ancora sia Santa Croce sia a Staffoli, ma per caso li ha fatti fuori comune o è andata casa per casa? Nel caso che li avesse fatti veramente se me lo faceva sapere bastava un incontro di un’ora con il sottoscritto le offrivo un caffè e le spiegavo quali sono veramente i problemi che angosciano il nostro paese perché ciò dimostra che la candidata non si sa in quale mondo abbia vissuto fino ad oggi.

Nel sottolineare che vorrà fare marciapiedi senza barriere architettoniche, strade asfaltate e così via dimostra che l’attuale sindaca Giulia Deidda a certi problemi non si è interessata e quindi i santacrocesi e staffolesi hanno ragione a lamentarsi e alle prossime elezioni fanno bene a non votare più il centrosinistra che punta sempre quasi esclusivamente alla cultura, scuola, sociale e sport.

Per ultimo voglio dire alla candidata del centrosinistra che non ha niente da insegnare a nessuno caso mai ha qualcosa da imparare e che invece di fare tante promesse acchiappavoti di problemi che non conosce e che sicuramente non manterrà come del resto lei stessa ammette che l’attuale sindaca Giulia Deidda non le ha mantenute.

Enzo Oliveri, consigliere comunale Santa Croce sull'Arno