Grande Use contro Quarrata: Empoli va in semifinale

Appostato sul confine fra la delusione e la gioia, fra l’inferno e il paradiso, fra le ferie o la semifinale, fra la bile o lo spumante c’è un empolese con la maglia numero 9: si chiama Guido Rosselli. Questa serie infinita con la Quarrata dei tanti ex la decide lui ed è da quegli errori finali di gara uno che sognava di farlo. Nel momento decisivo, la palla non gliel’hanno data, l’ha voluta ed ha firmato il 68-66 col quale l’Use Computer Gross vola in semifinale dove troverà Cecina. Un epilogo meraviglioso, entusiasmante dopo tre sfide spettacolari che da queste parti non si vedevano da tantissimi anni ed in un pala Sammontana stracolmo di entusiasmo. Dove i biancorossi abbiano trovato la forza per riuscirci nessuno lo scoprirà mai, forse in quella voglia di vincere che Matteo De Leone ha tirato fuori quando, a un minuto dalla sirena, ha catturato un rimbalzo offensivo appoggiando dentro il pallone del 64-64. Lì si è capito che sì, l’Use ce la poteva fare. Il resto si chiama Guido.

Mustiatsa e De Leone battezzano il derby numero tre della serie, quinto stagionale. I ritmi sono alti, la Computer Gross non difende come sa e può, tanto che chiuderà con 20 punti subiti. E’ presente a rimbalzo Mazzoni mentre Tiberti, Molteni e Quartuccio commettono subito due falli. Al 10’ siamo 19-20. Qui l’Use prova ad allungare un po’, anche se Quartuccio sale e tre falli. A non farlo rimpiangere ci pensa Cerchiaro che giocherà una gran partita. Giannone trova la prima tripla per il 27-21 ed il 32-25 è a firma Rosselli. Quarrata torna sul 32-29 e il bollettino falli vede a 3 Tiberti, Rosselli e De Leone. Sesoldi recupera la palla e va ad appoggiare il 38-35 di metà partita. Buone sensazioni dopo l’intervallo, con Quartuccio che mette il 40-35 e Quarrata che fa un’infrazione da 24 secondi. C’è un tecnico a Balducci ma subito dopo Mazzoni commette il quarto fallo e i biancorossi sbagliano troppo ai liberi. Di fughe non se ne parla ed al 30’ siamo 49-50. Cerchiaro mette prima la tripla del 52-52 e poi il 56-55. Sesoldi va in trance da playoff e prima mette la bomba del 59-55 e, subito dopo, stoppa Balducci. All’ottimo Regoli non trema la mano ed è suo il 61-64 a 3 minuti dalla sirena. Si entra nella fase decisiva. Minuto 9, Rosselli mette un libero e, sul secondo sbagliato, spunta De Leone che cattura il rimbalzo e mette il 64-64, Quarrata commette un’infrazione da 24 secondi e, sull’azione successiva, Sesoldi sbaglia ma, a rimbalzo, l’ultimo tocco è di un pistoiese. Coach Valentino chiama minuto e, alla ripresa, Rosselli in post basso mette il 66-64. Di secondi ne mancano 16 e stavolta è Tonfoni a chiamare minuto. Alla ripresa l’esecuzione dei suoi è perfetta e Tiberti appoggia comodo il 66-66. La conclusione del pivot ha un solo difetto, arriva troppo presto perché di secondi ne mancano 10. Ancora timeout ed ancora palla a Rosselli che, stavolta, prende fallo e, glaciale, mette i liberi del 68-66. Quarrata a cinque secondi, spinge la palla avanti ma ad intercettarla c’è sempre lo stesso con la maglia numero 9: ed è festa grande come non si vedeva da anni.

68-66

USE COMPUTER GROSS

Giannone 13, Giantini ne, Baccetti, Sesoldi 7, Rosselli 13, Fogli ne, Calabrese 2, De Leone 13, Mazzoni 2, Quartuccio 11, Tosti ne, Cerchiaro 7. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

DANY BASKET QUARRATA

Marini, Mustiatsa 4, Sevieri ne, Balducci 11, Molteni 11, Falaschi 5, Calugi, Regoli 15, Frati ne, Antonini 7, Tiberti 13. All. Tonfoni (ass. Valerio/Livi)

Arbitri: Corso di Vecchiano e Nocchi di Vicopisano

Parziali: 19-20, 38-35 (19-15), 49-50 (11-15), 68-66 (19-16)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa