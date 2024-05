Ladri alle Poste a Castelfiorentino, rubati tremila euro

Hanno portato via tremila euro in contanti dall'ufficio postale, sono fuggiti e tuttora sono ricercati. È successo a Castelfiorentino in piazza Enrico Berlinguer nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 maggio. A riportare la notizia è La Nazione.

I carabinieri stanno indagando per furto aggravato. La banda sarebbe entrata in azione verso l'una del 4 maggio, avrebbe forzato il cancello automatico nel retro dello stabile e avrebbero aperto la porta con attrezzi da scasso. Avrebbero poi ripulito le cassette metalliche coi contanti agli sportelli.

Sarebbe poi scattato l'allarme e questo avrebbe portato i ladri alla fuga subito dopo aver rovistato agli sportelli. All'arrivo dei carabinieri, i malviventi erano fuggiti. Adesso è caccia alla banda, anche grazie alle immagini di sorveglianza. Molti i danni all'ufficio, rimasto chiuso la mattina del 4.