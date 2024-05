Uisp Empolese Valdelsa: al Castellani la finale tra Gavena e Real Isola

Torna l’appuntamento più atteso da tutti gli appassionati di calcio amatoriale. Torna la sfida per il titolo di campione provinciale UISP Empoli Valdelsa. Il teatro dell’evento è il suggestivo “Carlo Castellani” di Empoli dove, martedì 7 maggio, con calcio d’inizio alle ore 21,30, andrà in scena la finalissima tra Gavena e Real Isola. Due protagoniste annunciate di grandissima tradizione. Il Real Isola ha conquistato il prestigioso scettro tre volte negli ultimi 10 anni con i successi targati 2013, 2017 e 2019. L’ultimo, in ordine di tempo, ha visto i ragazzi di mister Filippo Martini sconfiggere in finale la Casa Culturale con il risultato di 2-1. Ed è stato ancora una volta l'avvincente derby samminiatese a decretare la qualificazione alla finale di Andrea Guardini e soci con annessa eliminazione in semifinale della Casa Culturale di Nicola Matteoli. Decisivi i rigori nel match di ritorno di Cerreto Guidi che hanno visto esultare alla fine la truppa di Martini. Il Gavena, dal canto suo, con 9 titoli in bacheca, è la squadra più blasonata del panorama amatoriale empolese. Gli uomini di mister Stefano Ceccatelli, dopo aver eliminato anch’essi ai rigori la “sorpresa” Fibbiana, vanno a caccia della “stella”. L’ultimo successo dei cerretesi risale al 2011. Per Gabriele Passariello e compagni è la ghiotta occasione di tornare sul gradino più alto del podio. Prima della finalissima si svolgerà, come da tradizione, una gustosa anteprima. A partire dalle ore 19,30 andrà in scena infatti la rassegna giovanile “Calciogiocando” che vedrà protagoniste le scuole calcio del territorio. Alla rassegna, organizzata attraverso la consueta collaborazione con la Unicoop Firenze – Sezione Soci di Empoli, parteciperanno i bambini delle società di Piaggione Villanova, Ponzano, Santa Maria, Avane, Montelupo, Ponte a Elsa, Sancascianese e San Miniato. Appuntamento quindi a martedì sera al Castellani. Primo atto di un appassionante epilogo della stagione di calcio a 11 UISP Empoli Valdelsa che proseguirà con le finali di Coppa Uisp e Coppa Amatori, in programma il pomeriggio di sabato 11 maggio sull’impianto vinciano di Petroio, e con la finale playoff del 10 maggio a Monteboro. Conosceremo il nome dell’ultima squadra che accederà alla serie A1 2024-25.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa