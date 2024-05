Attacco al Welfare Toscano, la Cisl: "Non siamo coinvolti nll'evento, persa occasione"

“Apprendiamo che domani, 7 maggio, è stato organizzato un evento sul tema ‘Attacco al Welfare Toscano, le analisi e le proposte per salvarlo’; tale evento, secondo quanto annunciato, vedrebbe la partecipazione delle Centrali Cooperative-Settore Sociale, Coordinamento Gestori RSA, Coordinamento Gestori Cdr-RSD, CERAT, CNCA, CNCM, Coordinamento Pollicino e organizzazioni sindacali.”

“Come federazioni di categoria Cisl-Fp e Fisascat-Cisl teniamo a precisare che non siamo stati coinvolti nell’organizzazione di tale evento, fermo restando l’estremo interesse che noi rivolgiamo alle tematiche del Terzo Settore, con particolare riferimento alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che rappresentiamo e che quotidianamente svolgono servizi fondamentali per cittadinanza, come ad esempio servizi di assistenza domiciliare, servizi all’infanzia 0-6, centri diurni, residenze sanitarie per anziani e tanti altri servizi.”

“Non sappiamo bene con chi siano stati presi accordi sul programma, sugli interventi delle istituzioni e sugli inviti, certo non con noi.”

“Sicuramente è stata persa un’occasione importante per far partecipare le nostre federazioni, rappresentative dei lavoratori del settore, per i quali con forza rivendichiamo da tempo che siano applicati contratti collettivi nazionali sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi.”

“Da tempo chiediamo alla Regione Toscana che gli accreditamenti in RSA trovino l’applicazione di CCNL degni di tale nome, dove si tutelino realmente i diritti e la sicurezza delle lavoratrici e lavoratori del settore.”

Mauro Giuliattini, Reggente Cisl-Fp Toscana

Alessandro Gualtieri, Segretario generale Fisascat-Cisl Toscana